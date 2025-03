MacBook Air M4. Ceny w Polsce i specyfikacja laptopa Apple

MacBook Air M4 to nowy laptop Apple i zarazem kolejna z nowości producenta w 2025 r. Specyfikacja techniczna komputera obejmuje procesor ostatniej generacji. Ponadto pojawiły się inne udoskonalenia oraz zmiany. Zobaczmy, jak prezentują się polskie ceny laptopa MacBook Air M4 i kiedy będzie go można kupić.

MacBook Air M4 to nowy laptop Apple, którego premiera odbyła się zgodnie z oczekiwaniami. Za nami debiut tabletu iPad Air z czipem M3. Teraz przyszedł czas na notebooka. Zobaczmy, jak prezentują się ceny w Polsce oraz specyfikacja techniczna nowego komputera z systemem macOS.

Ceny laptopa MacBook Air M4 w Polsce

Polskie ceny komputera MacBook Air M4 zaczynają się od 4999 złotych. Dotyczy to konfiguracji sprzętowej z 13,6-calowym ekranem, 16 GB pamięci operacyjnej RAM oraz dyskiem SSD o pojemności 256 GB. Oczywiście do wyboru są także inne warianty komputera. Zmiana parametrów wpływa na cenę.

Model z 15,3-calowym ekranem jest oczywiście droższy. W tym przypadku ceny startują od 5999 złotych. Jeśli zdecydujemy się na komputer z dyskiem SSD o rozmiarze 2 TB oraz maksymalną pamięcią RAM, to będzie to oznaczało wydatek na poziomie 11999 złotych.

MacBook Air M4 dostępny jest w czterech kolorach obudowy. Są to srebrny, północ, księżycowa poświata oraz niebieski. Obecnie można składać zamówienia w ramach przedsprzedaży. Dostawy rozpoczną się 12-13 marca.

Specyfikacja techniczna laptopa Apple MacBook Air M4

Nowy laptop Apple nie uległ większym zmianom wizualnym. Design jest ten sam i ponownie znajdziemy tu wyświetlacze Liquid Retina z notchem. Do wyboru są ponownie dwa rozmiary – 13,6 i 15,3 cala. Na bokach obudowy znajdziemy złącza USB 4/Thunderbolt, klasyczny port audio oraz MagSafe 3 do ładowarki.

Największą zmianą jest czip M4. W porównaniu do M1 można liczyć na nawet 70 proc. lepszą wydajność w trakcie typowej pracy. W przypadku wybranych zastosowań profesjonalnych będzie ona nawet dwa razy lepsza. Procesor jest wspomagany przez 16 GB pamięci RAM z opcją rozbudowy do maksymalnie 32 GB. Dane można przechowywać na szybkim dysku SSD o pojemności od 256 GB do 2 TB. Oczywiście komputer jest gotowy na pakiet funkcji Apple Intelligence, który na Macach można aktywować w Polsce w dosyć prosty sposób. Na iPhone’ach zostanie to ułatwione dopiero wraz z aktualizacją iOS 18,4, która obecnie znajduje się na etapie publicznych beta testów.

MacBook Air M4 ma również nową kamerę 12 MP z funkcją Center Stage oraz baterię, która zapewni długi czas pracy na jednym ładowaniu. Apple deklaruje nawet 18 godzin podczas oglądania filmów z wykorzystaniem aplikacji do streamingu. Na uwagę zasługuje również wsparcie dla dwóch dodatkowych wyświetlaczy o rozdzielczości do 6K przy odświeżaniu obrazu do 60 Hz.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Apple