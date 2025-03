iPad Air M3. Ceny w Polsce i specyfikacja tabletu Apple

iPad Air M3 to nowy tablet Apple, który został zaprezentowany i rusza jego przedsprzedaż. Znamy ceny w Polsce i wiemy, jak prezentuje się specyfikacja techniczna urządzenia. Tablet iPad Air M3 jest gotowy na Apple Intelligence i otrzymał szybszy procesor. Zbyt wiele zmian względem poprzednika tutaj jednak nie ma.

iPad Air M3 to nowy tablet Apple, który debiutuje zgodnie z przewidywaniami. Choć w rzeczywistości spodziewaliśmy się, że w pierwszej kolejności pojawi się MacBook Air M4. Padło jednak na sprzęt z systemem iPadOS. Wbrew wcześniejszym plotkom w nowym modelu producent nie zdecydował się jednak na czip M4. Jak prezentują się ceny w Polsce oraz specyfikacja techniczna sprzętu?

Ceny Apple iPad Air M3 w Polsce

Polskie ceny nowego tabletu iPad Air M3 przedstawiają się następująco:

Model z 11-calowym ekranem – od 2999 złotych

Model z 13-calowym ekranem – od 3999 złotych

W podstawowych wersjach dostajemy tylko 128 GB pamięci na dane. Za dodatkową przestrzeń trzeba dopłacić. To samo dotyczy opcjonalnego modemu zapewniającego łączność z sieciami komórkowymi. W tym przypadku wydatek jest większy o 800 złotych.

Apple przygotował z myślą o tablecie iPad Air M3 nową klawiaturę Magic Keyboard. Jej cena w Polsce została ustalona na poziomie 1399 złotych. Nie jest więc tania. Obecnie można składać zamówienia. Producent planuje dostarczać pierwsze z nich w dniach 12-13 marca. Do wyboru są cztery kolory obudowy i są to: księżycowa poświata, niebieski, gwiezdna szarość oraz fioletowy.

Specyfikacja techniczna tabletu Apple iPad Air M3

Największą zmianą w tablecie iPad Air M3 jest procesor. Firma postanowiła umieścić tutaj poprzednią generację czipu, która w porównaniu do układu M1 oferuje do 40 proc. lepszą wydajność w przypadku obliczeń graficznych. Znajdziemy tu również 8 GB pamięci RAM. Takie połączenie zapewnia płynną pracę oraz wsparcie dla pakietu funkcji Apple Intelligence. Firma twierdzi, że nowy tablet został do niego stworzony.

Producent umieścił w iPadzie Air M3 11-calowy lub 13-calowy wyświetlacz Liquid Retina, który w większym modelu oferuje nieco większą jasność do 600 nitów (w mniejszym do 500 nitów). Na dane przeznaczono od 128 GB do 1 TB miejsca. Aparat fotograficzny ma światło przysłony f/1.8 i został połączony z 12-megapikselowym sensorem. Przednia kamera Center Stage również współpracuje z 12-megapikselowym czujnikiem.

iPad Air M3 ma oferować do 10 godzin pracy na jednym naładowaniu baterii, co odbywa się poprzez złącze USB C. Natomiast w modelach z modemem zapewniającym łączność z sieciami komórkowymi czas ten spada o godzinę. Sprzęt ma również Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 i stereofoniczne głośniki. Całość pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego iPadOS 18.

źródło: Apple