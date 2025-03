iOS 18.4 beta 2 wprowadza nowe emoji. Co nowego z aktualizacją?

iOS 18.4 beta 2 to nowa aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów. Wśród nowości są nowe emoji z Unicode 16. Na tym jednak nie koniec, bo Apple przygotowało więcej funkcji. Co nowego znajdziemy w iOS 18.4 beta 2 poza nowymi emoji? Pojawia się aplikacja Vision Pro dla headsetu z logo nadgryzionego jabłka.

iOS 18.4 beta 2 to już drugie wydanie nowego systemu dla iPhone’ów, którego program pilotażowy rozpoczął się w lutym. Aktualizacja wprowadza różne nowości i w tej wersji dodano nowe emocji, ale na tym nie koniec. Zobaczmy, co nowego znajdziemy w tym uaktualnieniu.

Aktualizacja iOS 18.4 beta 2 wnosi nowe emoji

Apple nie zaimplementowało nowych emotek w pierwszej becie iOS 18.4. Druga kompilacja dodaje nowe emoji i tym razem jest to siedem obrazków, które pochodzą z Unicode 16 udostępnionego we wrześniu. Są to buźka z podkrążonymi oczami, odcisk palca, drzewo bezlistne, warzywo korzeniowe, harfa, łopata i plama.

Poprzednie nowe emoji Apple wprowadziło rok temu w podobnym terminie. Miało to miejsce w marcu 2024 r., gdy udostępniono uaktualnienie z numerkiem 17.4. Natomiast następna aktualizacja Unicode 17 wprowadzi kolejne obrazki i wśród nich są m.in. orka, ogryzek czy skarb. Na te ostatnie przyjdzie nam jednak trochę poczekać.

Co nowego z iOS 18.4 beta 2 dla iPhone’ów

Nowe emoji to nie wszystko, co Apple zaimplementowało w iOS 18.4 beta dla iPhone’ów. Nowości oraz zmian jest więcej. Aktualizacja wprowadza do telefonów nową aplikację Vision Pro, która pojawia się, jeśli mamy headset z logo nadgryzionego jabłka. W ten sposób można wygodnie przeglądać i pobierać zawartość dla tego urządzenia.

Następnie mamy nową sekcję w centrum sterowania. Poświęcono ją Apple Intelligence. Można tu znaleźć kilka skrótów, w tym mów lub pisz do Siri czy dla Visual Intelligence. Natomiast to ostatnie może być teraz przypisane do przycisku czynności, co firma zapowiadała już przy okazji premiery telefonu iPhone 16e. Ponadto dodano obsługę tej funkcji w modelach 15 Pro.

Aktualizacja iOS 18.4 beta 2 wprowadza również liczne nowe akcje w aplikacji Skróty dla oprogramowania Apple. Obejmują one różne obszary systemu dla iPhone’ów. Zmodyfikowano również funkcję nadawania priorytetów dla powiadomień czy dodano możliwość pauzowania w trakcie pobierania zawartości z App Store. Są też pewne zmiany obejmujące Mapy, Zdjęcia czy Portfel. Wcześniej w oprogramowaniu doszukano się informacji o urządzeniu HomePad.

Ponadto Apple dodało wsparcie dla iPhone’a 16e. Użytkownicy nowego telefonu również mogą instalować iOS 18.4 beta 2 oraz wznowiono taką możliwość dla modeli 12, gdyż w pierwszej becie wystąpiły problemy i dla tych smartfonów została ona wycofana. Sfinalizowana aktualizacja ma być gotowa w kwietniu. Na pewne nowości związane z Siri trzeba będzie prawdopodobnie poczekać do uaktualnienia z numerkiem 18.5. Natomiast na duże zmiany aż do 2027 r.

