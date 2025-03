MacBook Air M4 to nowy laptop Apple, którego premiera jest bardzo blisko. Kiedy zadebiutuje nowy notebook z systemem macOS? Wygląda na to, że już na dniach. Apple szykuje się do wprowadzenia laptopa MacBook Air M4 do oferty i ma to nastąpić nawet w przyszłym tygodniu. Co już wiemy o nowym komputerze?

Aktualizacja: MacBook Air M4 to nowy laptop Apple, który rzeczywiście zostanie zaprezentowany na dniach. CEO firmy, Tim Cook udostępnił teaser widoczny niżej, który ujawnia nam, że „coś jest w powietrzu”. Premiera komputera odbędzie się jeszcze w tym tygodniu!

MacBook Air M4 to nowy laptop Apple, który nie zadebiutował w lutym wraz ze smartfonem iPhone 16e. Kiedy odbędzie się premiera tego komputera? Niedawno wspominaliśmy wam, że plan zakłada wprowadzenie tego notebooka do oferty w marcu. Wygląda na to, że tak rzeczywiście się stanie. Nowe szczegóły na ten temat przekazał Mark Gurman, który w przeszłości serwował sprawdzone plotki z obozu marki.

Kiedy nowy laptop Apple MacBook Air M4?

Jeśli Gurman ma rację, to nowy laptop Apple może zostać wprowadzony do oferty już w przyszłym tygodniu. Firma planuje premierę notebooka MacBook Air M4 na dniach. Wskazują na to niedobory w dostawach obecnej generacji urządzenia. To oznacza, że idzie „nowe”.

Spodziewam się, że MacBook Air M4 zostanie wprowadzony już w tym tygodniu. Zapasy znacznie się zmniejszyły, a Apple przygotowuje ogłoszenie dotyczące Maca w ciągu kilku najbliższych dni – przekazał Mark Gurman w platformie X.

Wiemy, że MacBook Air M4 nie wprowadzi odświeżonego designu. Apple stawia na dotychczasowe wzornictwo i nie planuje większych zmian w tym zakresie. Do wyboru ponownie będą dwa rozmiary z ekranami o przekątnych 13 i 15 cali. Najważniejszą z nowości będzie czip, który znamy już z innych Maców. Wczesne benchmarki pokazują, że wydajność jest zbliżona do modelu Pro.

Marzec to nie tylko premiera komputera MacBook Air M4

Ten miesiąc 2025 r. przyniesie nam najpierw premierą laptopa MacBook Air M4, ale na tym Apple prawdopodobnie nie poprzestanie. W niedługim czasie powinniśmy zobaczyć także nowe iPady. Mowa o nowych modelach z serii Air i podstawowym tablecie z oprogramowanie iPadOS.

Gurman dodaje, że nowe iPady nie zostaną jednak raczej wprowadzone do oferty tak szybko, co laptop MacBook Air M4. Co prawda w przypadku tabletów również występują pewne braki, ale debiut nowych modeli powinien odbyć się trochę później. Nadal może to jednak nastąpić w marcu.

Wiemy, że Apple planuje odświeżyć podstawowego iPada oraz modele Air. W tym przypadku również nie są planowane większe zmiany we wzornictwie. Firma raczej skupi się na wymianie podzespołów. Spodziewajmy się więc nowszych procesorów i być może pojawi się też autorski modem 5G C1, który zadebiutował w smartfonie iPhone 16e.

MacBook Air M4 zostanie wprowadzony do oferty bez specjalnej konferencji. Premiera powinna przypominać to, co zaserwowano nam w przypadku iPhone’a 16e. To oznacza, że zapowiedź odbędzie się w ramach komunikatów prasowych, które roześle producent.

