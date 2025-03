iOS 20. Nowa Siri na iPhone’ach dopiero z tą aktualizacją Apple?

iOS 19 to aktualizacja, która miała wprowadzić do iPhone’ów nową Siri. Czy tak się stanie? Wygląda na to, że nie i Apple nie traktuje tego procesu priorytetowo. Do tego stopnia, że asystentka o zupełnie nowych możliwościach może pojawić się dopiero wraz z iOS 20, a dokładniej jedną z aktualizacji uzupełniających.

iOS 19 to aktualizacja, która trafi na iPhone’y później w tym roku. Spodziewamy się, że uaktualnienie wprowadzi wiele nowości, ale czy pojawi się nowa Siri? W rzeczywistości asystentka miała doczekać się większego uaktualnienia dopiero w 2026 r. Tymczasem możliwe, że Apple każe nam czekać jeszcze dłużej.

Nowa Siri miała pojawić się wraz z aktualizacją iOS 19.4

Zacznijmy od tego, że bardziej konwersacyjna Siri, czyli mająca pod względem możliwości zbliżyć się do ChatGPT, do niedawna planowana była z myślą o premierze wiosną 2026 r., co ujawnił jakiś czas temu Mark Gurman. Co to oznacza?

Oficjalna zapowiedź pewnie odbyłaby się w trakcie tegorocznej konferencji WWDC25, czyli w czerwcu. Nowa Siri nie byłaby jednak częścią „gołej” aktualizacji iOS 19, którą właściciele iPhone’ów dostaną we wrześniu. Plan zakładał wprowadzenie tych nowości wraz z większym uaktualnieniem uzupełniającym i w tym przypadku mowa o wydaniu z numerkiem 19.4.

Apple pracuje nad bardziej generatywną sztuczną inteligencją i chce w te rozwiązania dozbroić Siri. Problem jednak w tym, że w tym obszarze nie jest w stanie tak szybko nadgonić OpenAI. To wymaga czasu i stąd też pewnie wynikają opóźnienia.

Konwersacyjna Siri dopiero z aktualizacją dla iOS 20

Gurman twierdzi, że na nową, bardziej konwersacyjną Siri przyjdzie nam poczekać dłużej. Taka funkcjonalność może pojawić się nawet nie w przyszłym roku, a dopiero za dwa lata. Poniżej informacja, którą przekazał w platformie X.

Zespół AI Apple uważa, że ​​w pełni konwersacyjna Siri nie jest obecnie na stole do 2027 r., co oznacza, że ​​harmonogram firmy, aby stać się konkurencyjnym, jest jeszcze gorszy niż myśleliśmy. Biorąc pod uwagę szybkie tempo rozwoju rywali i startupów, Apple może być do tego czasu jeszcze bardziej w tyle – napisał Mark Gurman w platformie X.

To oznacza, że na bardziej konwersacyjną Siri przyjdzie nam nie tylko poczekać do aktualizacji iOS 20, ale i dłużej. Funkcja pojawi się dopiero wraz z uaktualnieniem uzupełniającym dla tego systemu. Być może z numerkiem 20.4, ale na obecnym etapie można tylko snuć przypuszczenia.

Apple jeszcze nie dozbroiło Siri w funkcje, które zapowiedziano z myślą o iOS 18. Część z nich miała zostać wprowadzona wraz z uaktualnieniem 18.4, które znajduje się obecnie na etapie beta testów. W rzeczywistości być może poczekamy do wydania z numerkiem 18.5. Nie pozostaje nic innego, jak tylko uzbroić się w cierpliwość i czekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło