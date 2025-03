iPhone 17e z A19 w drodze. Nowy smartfon Apple szybciej niż sądzimy

iPhone 17e z czipem A19 to nowy smartfon Apple, którego premiera może odbyć się za rok. Kiedy go zobaczymy? Nowe informacje wskazują na debiut w pierwszym kwartale 2026 r. To oznacza, że iPhone 17e może pojawić się w ofercie po około 12 miesiącach od modelu 16e. Czyżby firma planowała odświeżać serię co rok?

iPhone 17e to nowy smartfon Apple, na którego premierę być może nie będziemy musieli długo czekać. Seria jest duchowym spadkobiercą linii SE i w tym przypadku nowe telefony wprowadzono do oferty co kilka lat. Tymczasem następca modelu 16e może zadebiutować już na początku 2026 r. Skąd takie przypuszczenia?

Kiedy nowy smartfon Apple iPhone 17e?

Nowe informacje na temat planów gigant z Cupertino przedstawiono w raporcie CIRP (Consumer Intelligence Research Partners). Analitycy uważają, że seria „e” zapoczątkowana przez model 16e może być odświeżana co rok. Podobnie jest z pozostałymi smartfonami w ofercie Apple.

Wygląda na to, że telefony „e” mogą być częścią programu w przyszłości. Po premierze podstawowego modelu iPhone’a 17 we wrześniu spodziewamy się, że Apple ogłosi iPhone’a 17e mniej więcej o tej samej porze w przyszłym roku. To byłoby naśladowanie wprowadzenia przez Google modeli „a” w linii Pixel kilka miesięcy po corocznej wiosennej premierze ich flagowych modeli i wersji Pro w ostatnich latach – czytamy w raporcie CIRP.

Co to oznacza? Nic innego jak to, że premiera smartfona iPhone 17e może odbyć się już w okolicy lutego 2026 r. To informacje, które są związane z łańcuchem dostaw Apple i pojawiające się nie pierwszy raz. Niedawno leaker Digital Chat Station przedstawił podobne plotki. Coś więc musi być na rzeczy.

Smartfon iPhone 17e z czipem Apple A19 i C2

Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby dyskutować o pełnej specyfikacji technicznej smartfona iPhone 17e. Jeśli jednak takie urządzenie rzeczywiście ma pojawić się w ofercie w 2026 r., to jest w zasadzie pewne, że pod jego obudową znajdzie się czip A19. Ten sam, który znajdziemy w siedemnastkach z tego roku.

Oczywiście ponownie może to być nieco okrojony układ, jak to jest w przypadku A18 z modelu 16e. Firma pozbawiła go jednego z rdzeni GPU. iPhone 17e może również dostać nowy autorski modem 5G, czyli C2, ale to również nic pewnego.

Sam design zapewne nie ulegnie większym zmianom. Smartfon pewnie nadal będzie miał 6,1-calowy ekran OLED-owy z notchem czy pojedynczy aparat fotograficzny z 48-megapikselowym sensorem. Mogą jednak pojawić się jakieś inne pomniejsze udoskonalenia.

Cena telefonu iPhone 17e pewnie nie ulegnie zmianom. Apple, o ile wprowadzi to urządzenie na rynek za rok, nadal będzie chciało od 599 dolarów. W Polsce najpewniej będą to kwoty zaczynające się od 2999 złotych. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

źródło: Macrumors