HomePad potwierdzony w iOS 18.4 beta. Co nowego szykuje Apple?

HomePad to nowy sprzęt, nad którym pracuje Apple. Urządzenie zostało potwierdzone w iOS 18.4 beta, gdzie doszukano się m.in. wzmianek na temat nowego interfejsu CookingKit. Wydaje się on być idealnym dla gadżetu HomePad, który Apple opracowuje z myślą o zastosowaniu w kuchni. Kiedy można spodziewać się premiery?

HomePad to nowe urządzenie Apple, które w przeciekach pojawia się od miesięcy. Wiemy, że premiera tego sprzętu ma odbyć się jeszcze w 2025 r. Tymczasem pewne wzmianki dotyczące gadżetu znaleziono w iOS 18.4 beta, które zostało oddane w ręce testerów w zeszłym tygodniu. Co nowego tam znaleziono?

Apple HomePad w kodzie iOS 18.4 beta

Zacznijmy od tego, że w kodzie iOS 18.4 beta znaleziono informacje dotyczące nowej kategorii urządzeń. Do już istniejących Phone, iPad, Apple Watch, Reality (Vision Pro), Audio (HomePad) dołącza Home. Pod tą nazwą ukrywają się sprzęty, które gigant z Cupertino szykuje z myślą o domu i tutaj HomePad pasuje idealnie.

Wiemy, że HomePad powstaje pod kryptonimem J490. Sprzęt ma procesor A18, który zapewni wsparcie dla pakietu funkcji Apple Intelligence. Nie zabraknie też obsługi Siri. Ekran ma proporcje zbliżone do kwadratu i pod względem wielkości przypomina dwa położone obok siebie iPhone’y.

Urządzenie ma także wbudowaną kamerę FaceTime, która umożliwi prowadzenie wideorozmów z użyciem różnych komunikatorów. Ponadto będą rozpoznawane gesty, co ułatwi sterowanie na odległość. Całość ma pracować pod kontrolą oprogramowania homeOS z ograniczonym dostępem do platformy App Store. Spodziewajmy się również wysokiej jakości dźwięku, który zostanie zapewniony przez wbudowane głośniki.

W wersji beta systemu iOS 18.4 dla iPhone’ów znajdują się też wzmianki o nowym interfejsie dla deweloperów o nazwie CookingKit. Można więc mieć pewność, że jest to związane z obsługą funkcji zaprojektowanych z myślą o kuchni, gdzie HomePad ma nadawać się wręcz idealnie. Zapiski sugerują, że pozwoli to na zarządzanie przepisami kulinarnymi z Apple News+ i nie zabraknie też połączeń z asystentką Siri czy Spotlight.

Kiedy premiera sprzętu HomePad z homeOS?

Dokładna data premiery nie jest na razie znana. Mark Gurman jakiś czas temu wspominał, że HomePad zostanie wprowadzony do oferty jeszcze w pierwszej połowie 2025. Najbardziej prawdopodobnym wydaje się drugi kwartał. Być może nastąpi to w trakcie czerwcowej konferencji WWDC25, ale to tylko nasze przypuszczenia.

Apple planuje mocniej zaistnieć na rynku urządzeń dla domu. Głośnik z ekranem HomePad to nie jedyny sprzęt, który jest szykowany w tej kategorii. Producent pracuje również nad inteligentnym dzwonkiem do drzwi z kamerą. Na pewnym etapie znajdują się także sprzęty robotyczne, które mają znaleźć zastosowanie w kuchni.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: 9to5Mac