iPhone 17 Pro Max w etui MagSafe. Tak wygląda nowy smartfon Apple

iPhone 17 Pro Max to nowy smartfon Apple, który zostanie zaprezentowany we wrześniu 2025 r. Wiemy, że firma planuje zmiany obejmujące design. Do sieci przedostały się zdjęcia, które prezentują telefon w etui MagSafe. Na fotkach widać, że aparat modelu iPhone 17 Pro Max zostanie znacząco przeprojektowany.