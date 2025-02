Apple Intelligence w Polsce i inne nowości. Co nowego w iOS 18.4?

Apple Intelligence w Polsce na iPhone’ach nie było dotychczas łatwo dostępne. Uległo to zmianie wraz z aktualizacją iOS 18.4 beta, którą udostępniono w piątek. Co prawda, Siri nadal nie mówi po polsku, ale uaktualnienie wprowadza także inne nowości. Zobaczmy, co nowego znajdziemy w tym wydaniu.

iOS 18.4 beta z Apple Intelligence w Polsce

Aktualizacja iOS 18.4 beta ułatwia dostęp do Apple Intelligence w Polsce. Wcześniej był on ograniczony i nawet po zmianie języka na iPhone’ach nie dało się tak łatwo tego włączyć. Prościej to wyglądało na komputerach z macOS Sequoia. Teraz uległo to zmianie.

W iOS 18.4 beta rozszerza dostępność pakiety Apple Intelligence o nowe języki. Na liście nie ma naszego, ale sama aktywacja funkcji w Polsce została znacząco ułatwiona. Jak to można włączyć? Czynność sprowadza się do kilku prostych kroków.

Chcąc aktywować pakiet funkcji AI od Apple na iPhonie należy zmienić język w telefonie na jeden z obsługiwanych. Może to być na przykład angielski. Ten sam musi być ustawiony dla Siri. I tutaj mała uwaga. Nie może to być na przykład połączenie angielskiego ze Stanów Zjednoczonych i brytyjskiego. W obu przypadkach musi być ustawiony dokładnie ten sam.

To sprawi, że dostęp do Apple Intelligence w sekcji Ustawienia na iPhonie zostanie odblokowany i pakiet można włączyć. W tym celu zostanie pobrana paczka z kilkoma gigabajtami danych, które zapewniają obsługę funkcji.

Co nowego z aktualizacją iOS 18.4 beta dla iPhone’ów

Apple Intelligence z nowymi językami to nie wszystko, co nowego wprowadza aktualizacja iOS 18.4 beta. Nowości jest więcej. Nierzadko są to kosmetyczne modyfikacje. Warto wspomnieć, że w pierwszej becie nie ma jeszcze nowych emoji, ale powinny zostać dodane z kolejnymi, co sugeruje kod oprogramowania.

Wśród nowości warto wspomnieć o nowych widżetach z aplikacji Podcasty, nowym stylu dla Image Playground, opcji Ambient Music, którą można dodać do centrum sterowania czy dwóch nowych głosach dla Siri. Asystentka zyska też nowe funkcje, ale prawdopodobnie dopiero w wydaniu z numerkiem 18.5. Jest też wsparcie dla kolejnej kategorii sprzętów w Dom. Mowa o robotach sprzątających zgodnych z Matter.

W Mapach Apple dodano nową opcję do domyślnego języka, a część użytkowników CarPlay widzimy dodatkowy (trzeci) rząd z ikonami. W Polsce i innych krajach Unii Europejskiej są też nowe funkcje z zakresu zmiany domyślnych aplikacji. Dotyczy to tłumacza oraz nawigacji.

Aktualizacja iOS 18.4 to spore uaktualnienie, gdzie jest dużo nowości. Oprogramowanie przez kilka tygodni będzie znajdowało się na etapie publicznych beta testów. Sfinalizowana wersja ma być dostępna dla wszystkich użytkowników iPhone’ów w kwietniu.

