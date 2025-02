MacBook Air M4 w benchmarku. Jaką wydajność ma nowy laptop Apple?

MacBook Air M4 to nowy laptop Apple, którego premiera ma odbyć się jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. Tymczasem maszynę dostrzeżono w bazie benchmarku. Jaką wydajność oferuje MacBook Air M4? Okazuje się, że pod tym względem jest mu blisko do podstawowej konfiguracji sprzętowej modelu Pro z tym samym czipem.

MacBook Air M4 to nowy laptop Apple, na który czeka wiele osób. Jego premiera nie nastąpiła w tym tygodniu wraz ze smartfonem iPhone 16e. Mimo to debiut jest nieodległy i nadal ma odbyć się jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. Jaką wydajność zaoferuje nowy komputer z logo nadgryzionego jabłka?

Laptop MacBook Air M4 znaleziony w benchmarku

MacBook Air M4 został odnaleziony w bazie popularnego benchmarku Geekbench 6. Dostrzeżony komputer ukrywa się pod nazwą kodową Mac16,12 i jest to nowy model. Przy okazji poznajemy częściową specyfikację techniczną testowanej maszyny.

Nowy laptop Apple znaleziony w bazie Geekbench 6 ma 10-rdzeniowy układ M4. Jest to procesor składający się z czterech rdzeni wydajnościowych. Pozostałe sześć to jednostki energooszczędne dla mniej wymagających zadań. CPU pracował z maksymalnym zegarem 4,41 GHz. Ponadto testowany notebook miał 24 GB zunifikowanej pamięci RAM.

Jest to więc mocniejsza konfiguracja sprzętowa laptopa MacBook Air M4. W podstawowej wersji spodziewamy się 16 GB pamięci RAM. Nie wiadomo również, czy firma rozważa w tańszej edycji implementację „okrojonego” procesora, który otrzyma nie 10, a 9 rdzeni CPU. To wyjaśni się z czasem.

Wydajność laptopa Apple MacBook Air M4 zbliżona do Pro

Nowy laptop Apple znaleziony w Geekbench 6 testowany był w benchmarku Metal. Jakie wyniki uzyskał? MacBook Air M4 zdobył w teście 54806 punktów. Okazuje się, że to niewiele mniej w porównaniu do podstawowej konfiguracji sprzętowej modelu Pro z tym samym procesorem.

MacBook Pro z układem M4 w tym samym teście wykręca 57603 punkty. Różnica w wydajności wynosi więc tylko 5,1 proc. (na korzyść droższego laptopa). Pamiętajmy jednak, że konstrukcja modelu Air jest pozbawiona wentylatorów i to również ma pewien wpływ na uzyskiwane wyniki.

Wiele wskazuje na to, że MacBook Air M4 zadebiutuje jeszcze w marcu. Taką informację przekazał niedawno Mark Gurman, który to również całkiem nieźle wstrzelił się w szczegóły związane z premierą iPhone’a 16e. Nowy laptop nie wprowadzi zmian w designie. Spodziewajmy się, że pozostanie on niezmieniony.

Do wyboru będą ponownie dwa rozmiary. Mniejszy komputer otrzyma 13-calowy wyświetlacz. Natomiast w większej wersji będzie to 15-calowy ekran. Mają pojawić się także inne nowości. Wśród nich mamy wsparcie dla większej liczby zewnętrznych ekranów, lepszy czas pracy na baterii czy nową kamerę Center Stage. Kompletna specyfikacja techniczna notebooków nie jest na razie znana.

