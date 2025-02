iOS 18.4 beta 1. Apple udostępnia nową aktualizację dla iPhone’a

iOS 18.4 beta 1 to nowa aktualizacja poglądowego oprogramowania dla iPhone’ów. Apple udostępniło ją w ręce deweloperów aplikacji. Wkrótce ten sam build otrzymają członkowie publicznego programu pilotażowego. Wiemy, że aktualizacja iOS 18.4 ma wprowadzić na iPhone’ach sporo nowości. Co nowego przygotowuje Apple?

iOS 18.4 beta 1 to pierwsza wersja nowego systemu dla iPhone’ów po wydaniu z numerkiem 18.3.1. Apple uruchomiło program pilotażowy oprogramowania. Wiemy, że nowa aktualizacja ma wprowadzić sporo nowości, w tym obejmujących asystentkę Siri. Co nowego tu znajdziemy?

Aktualizacja iOS 18.4 beta 1 oddana do testów

iOS 18.4 beta 1 to pierwsze poglądowe wydanie nowego systemu, które Apple udostępniło najpierw deweloperom aplikacji. Tak jest zazwyczaj i nie inaczej stało się tym razem. Jeśli jesteście członkami publicznego programu pilotażowego i zastanawiacie się, kiedy będziecie mogli instalować to oprogramowanie, to cierpliwości. Będzie to możliwe niedługo.

Apple zazwyczaj udostępnia członkom publicznego programu pilotażowego pierwsze wersje nowych systemów po mniej więcej dwóch dniach od oddania ich w ręce deweloperów. To oznacza, że iOS 18.4 beta 1 będą mogli wkrótce zainstalować wszyscy chętni właściciele iPhone’ów i stanie się to na dniach. Testy powinny potrwać kilka tygodni.

Nowa aktualizacja zostanie udostępniona wszystkim użytkownikom zgodnych telefonów dopiero za kilka tygodni. Pewnie nastąpi to w pierwszej połowie kwietnia br. Do tego czasu testerzy otrzymają kilka kolejnych wersji beta.

iOS 18.4 beta to zapewne sporo nowości

Apple na razie milczy w kwestii nowości z iOS 18.4 beta 1, bo na tym etapie producent nie udostępnia jeszcze wykazów zmian. Wiemy jednak, że ma to być znacznie większe uaktualnienie dla iPhone’ów względem wydania z numerkiem 18.3. Co nowego zostanie wprowadzone?

Wraz z betą iOS 18.4 spodziewajmy się kolejnych nowości z zakresu pakietu Apple Intelligence. Duży nacisk ma zostać położony na asystentkę głosową Siri, która zyska nowe „moce”. Wśród tych możliwości mamy lepszą świadomość na ekranie, głębsze sterowanie aplikacjami i lepsze zrozumienie kontekstu osobistego. Jednak na funkcjonalność zbliżoną do ChatGPT poczekamy dłużej, bo do 2026 r.

Nowa aktualizacja powinna również rozszerzyć dostępność pakietu Apple Intelligence o nowe języki. Spodziewajmy się także nowych emoji czy opcji zaprojektowanych z myślą o państwach Unii Europejskiej, które zapewnią zgodność z przepisami. W drodze jest też Visual Intelligence dla modeli 15 Pro.

Wraz z iOS 18.4 beta ruszają testy innych systemów operacyjnych Apple na pozostałe urządzenia. Są to macOS 15.4, który ma dostać nową aplikację Poczta, watchOS 11.4, visionOS 2.4 oraz tvOS, iPadOS i nowe oprogramowanie dla głośników HomePod z numerkami 18.4. Wszystkie te uaktualnienia powinny zostać udostępnione w tym samym czasie. Ma to nastąpić w kwietniu.

