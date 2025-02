Apple C1. Czym jest modem 5G ze smartfona iPhone 16e?

Apple C1 to nowość w smartfonie iPhone 16e. Co to jest? To autorski modem 5G, nad którym gigant z Cupertino pracował od kilku lat. Wraz z telefonem iPhone 16e doczekaliśmy się w końcu jego debiutu. Co oferuje Apple C1, a czego nie ma? Wspomniany modem 5G został m.in. pozbawiony wsparcia dla standardu mmWave.