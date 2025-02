iPhone 17 Air. Smartfon wprowadzi nowy design. Co szykuje Apple?

iPhone 17 Air to nowy smartfon Apple, którego premiera odbędzie się we wrześniu 2025 r. Jakie zmiany wprowadzi to urządzenie? Czeka nas nowy design, który mocno ma się różnić względem tego, co znamy obecnie. Telefon iPhone 17 Air otrzyma przeprojektowany aparat fotograficzny, który znajdzie się na podłużnej wyspie.

iPhone 17 Air to nowy smartfon Apple, który w przeciekach pojawia się od miesięcy. Wiemy nie od dziś, że ma on wprowadzić zmiany obejmujące design. Wiele wskazuje na to, iż będą one dosyć daleko idące. Sugerują to rendery, które przedostały się do sieci za sprawą kanału FrontPageTech. Czego powinniśmy się spodziewać?

Smartfon iPhone 17 Air wprowadzi nowy design

Apple wraz ze smartfonem iPhone 17 Air planuje zerwać z dotychczasowym wzornictwem i szykuje całkiem konkretne zmiany. Mają one objąć również modele z serii Pro. Jon Prosser udostępnił na własnym kanale grafiki, które prezentują nowy design. Trzeba przyznać, że modyfikacje widać gołym okiem i będzie ich całkiem sporo.

iPhone 17 Air może poniekąd przypominać smartfona Nexus 6P oraz nowsze Pixele. Uwagę przykuwa przede wszystkim przeprojektowany aparat fotograficzny, który znajdzie się na sporej wyspie w kształcie pastylki. Apple umieści tu tylko jeden obiektyw, diodę LED oraz mikrofon. Trzeba przyznać, że wygląda to ciekawie i będzie stanowiło z pewnością świeży powiem w wyglądzie telefonów z logo nadgryzionego jabłka.

Apple chce zamknąć ten telefon w obudowie o grubości zaledwie 6,25 mm. Będzie ona cieńsza o 2 mm względem obecnych modeli Pro. To oczywiście będzie wiązało się z różnymi kompromisami. Nie dotyczą one tylko aparatu fotograficznego, który dostanie wyłącznie jeden obiektyw. Cięć w specyfikacji technicznej będzie więcej.

Specyfikacja techniczna Apple iPhone 17 Air

Kompletna specyfikacja techniczna smartfona iPhone 17 Air nie jest na razie znana, ale pewne szczegóły już mamy. Z przodu zostanie umieszczony ekran OLED-owy o przekątnej około 6,6 cala oraz funkcją ProMotion. To oznacza, że obraz będzie odświeżany w zakresie do 120 Hz, co obecnie oferują tylko modele Pro.

Pod cienką obudową znajdzie się procesor A19, który będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Takie połączenie zapewnić wsparcie dla pakietu funkcji Apple Intelligence. Na dane spodziewajmy się co najmniej 128 GB miejsca. Bateria ma oferować pojemność około 3000 mAh, a więc pod tym względem rewelacji nie będzie.

Aparat fotograficzny modelu iPhone 17 Air będzie rozwiązaniem 2w1 i ma opierać się na 48-megapikselowym sensorze. Wiele wskazuje na to, że pod obudową smartfona znajdzie się autorski modem 5G, który nie zaoferuje obsługi mmWave, a jedynie Sub 6GHz. Premiera ma odbyć się we wrześniu 2025 r., kiedy to spodziewamy się pozostałych nowych telefonów z logo nadgryzionego jabłka.

