iPhone 16e ma braki. Czego pozbawiło go Apple względem modelu 16?

iPhone 16e z Apple A18 wprowadza liczne nowości względem SE. Okazuje się jednak, że smartfon z iOS ma również pewne braki. Apple zrezygnowało z pewnych rozwiązań, co w trakcie decyzji o kupnie z pewnością warto wziąć pod uwagę. Czego brakuje w modelu iPhone 16e względem zwykłej szesnastki? Sprawdźmy!

iPhone 16e został wprowadzony do oferty w środę. Nowy smartfon Apple zadebiutował zamiast modelu SE 4, co podejrzewano już wcześniej. Jak telefon wypada w porównaniu z ze zwykłą „16”? Jakie ma braki, czego nie ma względem droższych urządzeń. Producent rzeczywiście pozbawił go pewnych rozwiązań oraz funkcji.

Czego nie ma Apple iPhone 16e względem modelu 16

Smartfon iPhone 16 na pierwszy rzut oka wygląda jak model 14 i w rzeczywistości skierowany jest do tych klientów, którzy szukają zamiennika dla własnego telefonu Apple sprzed kilku lat.

Niepełny procesor Apple 18

Pod obudową telefonu iPhone 16e znajduje się procesor Apple A18, który znamy już z modeli 16. Nie jest to jednak dokładnie ten sam czip. Pod względem liczby rdzeni CPU dostajemy to samo. Inaczej jest w przypadku GPU. Układ graficzny zamiast 5 ma 4 rdzenie. Na szczęście zmianie nie uległ rozmiar pamięci RAM i nadal jest to 8 GB, co zapewnia wsparcie dla pakietu Apple Intelligence.

Brak wsparcia dla wsparcia dla MagSafe

Apple pozbawiło smartfona iPhone 16e wsparcia dla MagSafe. To oznacza, że tego typu akcesoria nie są obsługiwane. Na szczęście nie zabrakło ładowania bezprzewodowego, ale jedynie o mocy do 7,5 W w standardzie Qi (1. generacji). Podobnie jak w starszych telefonach z logo nadgryzionego jabłka.

Modem Apple C1 bez mmWave i Wi-Fi 6

Sytuacja wygląda również inaczej w przypadku łączności bezprzewodowej. iPhone 16e to pierwszy smartfon z autorskim modemem 5G Apple C1. Niestety, brakuje mu wsparcia dla mmWave. Obsługiwane jest tylko Sub 6GHz. Natomiast obsługiwany standard Wi-Fi to starsza wersja 6.

Prostszy aparat fotograficzny i ekran

iPhone 16e ma również tylko pojedynczy aparat fotograficzny z 48-megapikselowym sensorem. Został pozbawiony obiektywu ultraszerokokokątnego. Jak nietrudno się domyślić, ma to spory wpływ na możliwości kamery. Ekran też nie dorównuje parametrom wyświetlaczowi z modeli 16. Jasność maksymalna to 1200 nitów (dla HDR), a typowa to 800 nitów.

Braki obejmują też UWB i łączność Thread

Nowy smartfon Apple nie ma także pewnych komponentów, które umieszczono w droższych telefonach z iOS. Mowa o czipie UWB (Ultra Wideband), który odpowiada za precyzyjne lokalizowanie czy łączności Thread.

iPhone 16e nadrabia braki niską ceną

Liczne braki w smartfonie iPhone 16e mają jednak wytłumaczenie. Apple dążyło do tego, aby cena telefonu była możliwie jak najniższa. W Polsce są to kwoty zaczynające się od 2999 złotych.

Pamiętajmy również, że to urządzenie skierowane jest nie tylko do dotychczasowych użytkowników serii SE, ale też innych smartfonów Apple sprzed kilku lat. Mowa o modelach 11 czy 12.

