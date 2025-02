iPhone 15 Pro dostanie Visual Intelligence. Wraz z aktualizacją iOS 18.4?

iPhone 15 Pro nie wspiera Visual Intelligence, bo nie ma przycisku sterowanie aparatem. Mimo to Apple planuje dodać taką funkcję i nastąpi to wraz z aktualizacją oprogramowania. Prawdopodobnie będzie to iOS 18.4. Jeśli tak się stanie, to właściciele telefonów iPhone 15 Pro będą mogli korzystać z tej opcji już wkrótce.