iPhone 16e z premierą. Ceny w Polsce i specyfikacja smartfona Apple

iPhone 16e to nowy smartfon Apple, który ma nową nazwę i debiutuje zgodnie z zapowiedziami zamiast SE 4. Premiera telefonu odbyła się bez hucznej konferencji. Tym razem producent zdecydował się na prostszą formę. Jakie są ceny i ile zapłacimy za to urządzenie w Polsce? Zobaczmy również, jak prezentuje się specyfikacja techniczna oraz zmiany względem poprzednika z 2022 r.

Ceny iPhone 16e w Polsce

Polskie ceny smartfona iPhone 16e, podobnie jak w innych regionach, są wyższe względem poprzedniej generacji. Ma to wytłumaczenie w postaci licznych nowości oraz zmian, które wprowadza nowy model. Ile trzeba zapłacić za nowy telefon w Polsce?

Cena iPhone 16e w podstawowej konfiguracji sprzętowej to 2999 złotych. Za urządzenie mające 256 GB pamięci na dane zapłacimy w Polsce 3499 złotych. Za wersję 512 GB trzeba wyłożyć 4499 zł. Do wyboru mamy dwa warianty kolorystyczne obudowy. Są to jasny i czarny.

Przedsprzedaż nowego smartfona Apple rusza 21 lutego. Potrwa kilka dni za tydzień odbędzie się rynkowa premiera. Telefon jest droższy względem trzeciej generacji SE o kilkaset złotych. W zestawie nie ma oczywiście ładowarki. Co w zamian?

Apple iPhone 16e – specyfikacja techniczna

Specyfikacja techniczna nowego smartfona obejmuje czip A18, który jest wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Takie połączenie pozwoliło na zapewnienie wsparcia dla pakietu Apple Intelligence. Na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca. Oczywiście bez możliwości rozszerzenia z użyciem kart microSD.

iPhone 16e ma również 6,1-calowy ekran Super Retina XDR o rozdzielczości 1170 × 2532 pikseli oraz standardowym odświeżaniem obrazu w zakresie 60 Hz. Na wsparcie dla ProMotion nie ma co liczyć. Wyświetlacz ma notcha, a nie dynamiczną wyspę, choć pojawiały się takie plotki. Aparat fotograficzny ma jeden obiektyw szerokokątny, który połączono z 48-megapikselowym czujnikiem.

Ponadto Apple w nowym smartfonie umieściło złącze USB C i jest to „gwóźdź do trumny” Lightning. Tego drugiego interfejsu nie znajdziemy już w żadnym telefonie z iOS, który jest w ofercie. iPhone SE 4 ma też autorski modem 5G, który to jednak nie wspiera mmWave. Bateria ma zapewnić do 26 godzin odtwarzania wideo. Oczywiście nie zabrakło wsparcia dla bezprzewodowego ładowania w standardzie Qi.

Specyfikacja techniczna telefonu iPhone 16e obejmuje również przednią kamerkę FaceTime z 12-megapikselowym sensorem, NFC oraz Bluetooth 5.3. Wspierany standard Wi-Fi to 6. Całość pracuje pod kontrolą systemu iOS 18.3.

