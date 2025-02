MacBook Pro M5 w drodze. Kiedy iPad Pro z tym samym czipem Apple?

MacBook Pro M5 i iPad Pro M5 to dwa nowe produkty Apple, które dostaną czipy z tej samej serii. Wygląda na to, że tym razem na rynku pierwszy będzie laptop. Kiedy premiera? MacBook Pro M5 ma zadebiutować jesienią 2025 r. Jeśli czekacie nowe tablety iPad Pro, to będziecie musieli chyba uzbroić się w więcej cierpliwości.