iPhone SE 4 to nowy smartfon, którego premiera jest blisko. Wiele wskazuje na to, że będzie to hit w ofercie Apple na 2025 r. Telefon ma sprzedawać się jak ciepłe bułeczki. Dużą rolę odegra tu jednak cena iPhone SE 4, która ma być atrakcyjna. Z drugiej strony klienci muszą liczyć się z pewnymi ograniczeniami.

iPhone SE 4 to nowy smartfon Apple, którego premiera ma odbyć się w przyszłym tygodniu. Zobaczymy go wraz z innymi produktami z logo nadgryzionego jabłka i wśród nich ma być laptop MacBook Air M4. Jaka będzie cena telefonu i czy rzeczywiście będzie to hit w ofercie firmy na 2025 r.? Wiele na to wskazuje.

iPhone SE 4 to nadchodzący hit w ofercie na 2025 rok

Smartfon iPhone SE 4 powinien trafić na sklepowe półki jeszcze w tym miesiącu. Prognozy sprzedaży tego telefonu są naprawdę niezłe. Głos w tej sprawie zabrał analityk Ming Chi Kuo, który w przeszłości serwował nam sprawdzone informacje z obozu firmy Tima Cooka. Jeśli ma rację, będzie to prawdziwy hit, który trafi w ręce milionów klientów.

Kuo uważa, że dostawy modelu iPhone SE 4 w pierwszej połowie 2025 r. sięgną około 12 mln egzemplarzy. Natomiast ostatnie sześć miesięcy roku ma zamknąć się z wynikiem około 10 mln sztuk. Pod tym względem smartfon uzyska lepszy rezultat względem wszystkich poprzednich telefonów z tej serii, których do tej pory były trzy generacje, a ostatnia z nich debiutowała w 2022 r.

Analityk stwierdził, że dostawy poprzednich modeli z serii SE zamykały się w pierwszym roku od premiery w liczbie niespełna 20 mln sztuk. Kuo dodał, że tego typu ruch pozwala Apple nie tylko na ograniczenie spadków sprzedaży po typowym sezonie (który przypada na ostatni kwartał roku). Wpływa również na zwiększenie adaptacji.

Cena iPhone SE 4 to klucz do sukcesu smartfona Apple

Jeśli iPhone SE 4 rzeczywiście ma sprzedać się tak dobrze, jak prognozuje analityk Ming Chi Kuo, to wielką rolę odegra tutaj atrakcyjna cena. Wiemy, że urządzenie może trafić do oferty w kwocie od 499 dolarów. Tyle obecnie kosztuje kilkuletni model 14, ale nowy telefon będzie miał kilka atutów i te sprawią, że będzie lepszym wyborem.

Nowy smartfon otrzyma znacznie mocniejszy czip A18 z 8 GB pamięci operacyjnej RAM, co zapewni wsparcie dla pakietu funkcji Apple Intelligence. To właśnie powinno w głównym stopniu napędzić sprzedaż. Oczywiście w połączeniu z niższą ceną. Ważnymi atutami są również ekran OLED-owy z notchem, funkcja Face ID oraz złącze USB C.

Warto jednak dodać, że niska cena iPhone SE 4 może wiązać się z pewnym istotnym kompromisem. Możliwe, że w podstawowej konfiguracji sprzętowej nowy smartfon dostanie zaledwie 64 GB pamięci na dane. Jak na 2025 r., to zdecydowanie niewiele. Do wyboru mają być dostępne również wersje mające 128 oraz 256 GB miejsca.

