iOS 18.4 beta blisko. Nowa Siri dopiero z aktualizacją iOS 18.5?

iOS 18.4 beta to aktualizacja dla iPhone’ów, której program pilotażowy ruszy na dniach. Czy wśród nowości będzie nowa Siri? Apple boryka się z problemami i rozważa odświeżenie asystentki dopiero wraz z iOS 18.5, czyli kiedy? To oznacza, że użytkownicy iPhone’ów na pewne nowe funkcje będą musieli poczekać dłużej.

iOS 18.4 beta to poglądowe wydanie nowego systemu Apple dla iPhone’ów, na które nadal czekamy. Skąd opóźnienia i kiedy zostanie udostępniona ta aktualizacja? Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił Mark Gurman, który informuje o pewnych opóźnieniach, które są następstwem problemów natury inżynieryjnej. Kiedy zostanie udostępniona nowa Siri? Prawdopodobnie nieprędko.

Kiedy aktualizacja iOS 18.4 beta dla iPhone’ów

Normalnie spodziewaliśmy się poglądowej wersji uaktualnienia iOS 18.4 beta niedługo po sfinalizowanej aktualizacji z numerkiem 18.3. Tymczasem upłynęły już blisko dwa tygodnie i nadal cisza. Testerzy ciągle czekają na wznowienie programu pilotażowego, ale Apple się z tym nie spieszy. Z czego to wynika?

Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino, twierdzi, że firma boryka się z pewnymi problemami, które obejmują asystentkę głosową Siri. Ta miała w tej wersji oprogramowania otrzymać liczne nowości.

Obiecywana od dawna przez Apple przebudowa sztucznej inteligencji cyfrowej asystentki Siri napotyka w ostatnim czasie na problemy inżynieryjne i programowe, co grozi przełożeniem lub ograniczeniem jej wydania, donoszą mi źródła. Firma planowała wprowadzić tę technologię jako część iOS 18.4, wersji swojego mobilnego systemu operacyjnego, która ukaże się w kwietniu. Ale teraz Apple rozważa opóźnienie lub ograniczenie przynajmniej części modernizacji do iOS 18.5, który zostanie wydany w maju – wyjaśnia Mark Gurman w platformie X.

Nowa Siri być może dopiero z iOS 18.5 w maju

Jeśli informacje przekazane przez Gurmana są prawdą, to na nową Siri być może rzeczywiście trzeba będzie poczekać dłużej, czyli do iOS 18.5. Ta aktualizacja ma być gotowa w maju, a więc jej wersja beta zostanie pewnie udostępniona w pierwszej połowie kwietnia.

Wiemy, że nowa Siri ma zyskać możliwości i funkcje, których nie ma obecnie. Wśród nich są kontekst osobisty, świadomość na ekranie czy możliwość korzystania z aplikacji na iPhone’ach. To sprawi, że w będzie w stanie realizować więcej zadań użytkowników. Do takiego ChatuGPT będzie jednak daleko. W tym przypadku plan Apple zakłada zbliżenie się do rozwiązań oferowanych przez OpenAI dopiero w 2026 r.

Prawdopodobnie program pilotażowy aktualizacji iOS 18.4 beta rozpocznie się w przyszłym tygodniu. Najpierw system trafi w ręce deweloperów, a potem także publicznych testerów. Testy potrwają kilka tygodni. Sfinalizowane uaktualnienie ma być gotowe w kwietniu.

źródło