iPhone SE 4 i MacBook Air M4. Co jeszcze pokaże Apple?

iPhone SE 4 i MacBook Air M4 to dwa nowe produkty Apple, których premiera ma odbyć się na dniach. Co jeszcze pojawi się w ofercie marki? Prawdopodobnie będą to nowe tablety iPad 11 i iPad Air 7. generacji. Smartfon iPhone SE 4 ma szansę namieszać w portfolio telefonów Apple na 2025 r. i jest wyczekiwanym urządzeniem.

iPhone SE 4 i MacBook Air M4 to dwie nowości Apple, które zobaczymy na dniach. Co nowego szykują Tim Cook i spółka? Nowy smartfon oraz laptop to pewnie niejedyne produkty, które zobaczymy w pierwszym kwartale 2025 r. Powinno być ich więcej. Zobaczmy, czego należy się spodziewać.

Smartfon iPhone SE 4

iPhone SE 4 to nowy smartfon, na którego premierę czeka wiele osób. Do niedawna sądzono, że pojawi się on jeszcze w tym tygodniu. Dziś już wiemy, że nastąpi to najwcześniej w środę. Urządzenie dostanie 6,1-calowy ekran OLED-owy z notchem i pożegna się z Touch ID. W zamian Apple umieści w nim funkcję Face ID.

Smartfon iPhone SE dostanie także mocny czip A18, który w połączeniu z 8 GB pamięci RAM zapewni wsparcie dla pakietu funkcji Apple Intelligence. Aparat fotograficzny będzie pojedynczy i otrzyma 48-megapikselowy sensor. Na uwagę zasługują również złącze USB C, autorski modem 5G czy nowy układ odpowiedzialny za łączność Bluetooth i Wi-Fi.

Laptop Apple MacBook Air M4

Kolejną z nowości Apple jest laptop MacBook Air M4, który w przeciekach również pojawia się od dawna. Jego premierę zwiastują niedobory modeli z czipem M3. To oznacza, że nowy komputer musi być blisko. Tym razem nie spodziewajmy się większych zmian. Zwłaszcza pod kątem designu, bo producent nie planuje tu za wiele zmieniać.

MacBook Air M4 otrzyma nowy procesor, który znamy już z innych Maców. W zasadzie będzie to najważniejsza z nowości w tym komputerze. Następnie mamy co najmniej 16 GB pamięci RAM oraz wsparcie dla Apple Intelligence. Pewne udoskonalenia obejmą zapewne także wyświetlacz. Do wyboru będą dwa rozmiary – 13 i 15 cali.

Tablety iPad 11 i iPad Air 7. generacji

Istnieje także prawdopodobieństwo, że Apple zaprezentuje nowe tablety. Są to modele iPad 11 oraz Air 7. generacji. Pierwszy z nich to podstawowe urządzenie, które wprowadzi pewne udoskonalenia obejmujące podzespoły. W tym przede wszystkim szybszy procesor.

Natomiast iPad Air 7. generacji to również nowości związane z komponentami. Pewne plotki sugerowały nawet wprowadzenie procesora M4. To jednak mało możliwe i bardziej prawdopodobnym jest czip M3. Tablet ma być dostępny w dwóch rozmiarach – z ekranami o przekątnych 11 i 13 cali.

Możliwe, że zobaczymy także lokalizator AirTag 2. generacji, który ma zapewnić lepsze zasięgi względem poprzednika i inne udoskonalenia. Nowe sprzętu do domu mają zadebiutować później. Dotyczy to m.in. głośnika z ekranem HomePad.

źródło: opracowanie własne, foto otwierające: Pexels.com/cottonbro studio