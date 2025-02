iOS 18.3.1 do pobrania. Co nowego z aktualizacją dla iPhone’ów?

iOS 18.3.1 i macOS 15.3.1 to nowe aktualizacje oprogramowania, które udostępniło Apple. Co nowego tu znajdziemy? Z pewnością nie nowości, bo tym razem firma skupiła się na poprawkach błędów. Aktualizacja iOS 18.3.1 rozwiązuje w iPhone’ach problemy i dlatego jej instalacja jest zalecana dla wszystkich użytkowników.

iOS 18.3.1 to aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło zgodnie z zapowiedziami. Natomiast na dniach ruszy program pilotażowy uaktualnienia z numerkiem 18.4. Firma znalazła pewne błędy i z ich rozwiązaniem nie chciała czekać do większego wydania, które ma pojawić się dopiero w kwietniu. Co nowego wprowadza najnowsza łatka? Oficjalny wykaz zmian widoczny jest niżej.

Co nowego z aktualizacją iOS 18.3.1?

Ta uaktualnienie zawiera ważne poprawki zabezpieczeń i jest zalecane dla wszystkim użytkownikom.

Informacja na temat zawartości uaktualnień Apple związanej z zabezpieczeniami można znaleźć pod adresem.

Tak więc iOS 18.3.1 to łatka, w której usunięto problemy i błędy. Użytkownicy iPhone’ów nie znajdą tu żadnych nowości. Te zostaną wprowadzone dopiero wraz z aktualizacją z numerkiem 18.4, której premiera odbędzie się dopiero wczesną wiosną. W tej wersji oprogramowania ma znaleźć się sporo nowych funkcji i część z nich obejmie asystentkę Siri.

