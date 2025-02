iPhone SE 4. Cena i specyfikacja. Premiera to formalność

iPhone SE 4 to nowy smartfon Apple, którego premiera ma odbyć się na dniach. Niemal jest to już tylko formalność. Do sieci przedostała się specyfikacja techniczna, zdjęcia czy ceny modelu iPhone SE 4. Na temat tego telefonu wiadomo już naprawdę sporo. Warto jednak mieć na uwadze, że urządzenie ma być droższe.

iPhone SE 4 to nowy smartfon Apple, który producent zamierza wprowadzić do oferty w ciągu najbliższych dni. Nadchodzący telefon z logo nadgryzionego jabłka był obiektem przecieków od miesięcy. Przed nami premiera zaplanowana na przyszły tydzień. Jaka będzie cena i specyfikacja techniczna? Nie jest to już większą tajemnicą. Zobaczmy, czego należy się spodziewać.

Prognozujemy ceny iPhone SE 4 w Polsce

Polskie ceny smartfona iPhone SE 4 nie są na razie znane, ale możemy spróbować je przewidzieć. Zacznijmy do tego, że nowy telefon Apple ma być droższy od poprzednika. Poprzedni model sprzed blisko trzech lat trafił do oferty od 429 dolarów. Tym razem zapłacimy więcej.

Najbardziej optymistyczna prognoza zakłada, że iPhone SE 4 będzie dostępny od 499 dolarów. Jednak sporo mówi się o tym, że Apple pójdzie jeszcze dalej i wprowadzi to urządzenie na rynek w cenach od 599 dolarów. Tyle kosztuje podstawowy model 14, który ciągle jest dostępny w ofercie i ma zostać zastąpiony przez nowy telefon.

Jeśli ten scenariusz się sprawdzi, to ceny w Polsce będą startowały od 2999 złotych, bo tyle kosztowała do niedawna czternastka. Pod koniec grudnia w Europie smartfon został wycofany, bo nie miał USB C. Jest to bardzo prawdopodobne i to oznacza, że nowy telefon Apple będzie droższy od modelu z 2022 r. aż o kilkaset złotych. Za większy rozmiar pamięci trzeba będzie dopłacić ekstra.

Specyfikacja techniczna smartfona iPhone SE 4

Smartfon iPhone SE 4 ma bazować w dużym stopniu na modelu 14. Specyfikacja techniczna obejmuje 6,1-calowy ekran OLED-owy Super Retina XDR z notchem (a nie dynamiczną wyspą) o rozdzielczości 1170 × 2532 pikseli. O funkcji ProMotion i odświeżaniu w 120 Hz można zapomnieć. Przycisk z Touch ID zostanie zastąpiony kamerą TrueDepth z obsługą Face ID. Będzie to 12-megapikselowy aparat do selfie.

Z tyłu obudowy znajdzie się pojedynczy aparat fotograficzny z 48-megapikselowym czujnikiem. Za obliczenia ma tu odpowiadać bardzo mocny czip A18 z 8 GB pamięci RAM. Takie połączenie zapewni wsparcie dla pakietu funkcji Apple Intelligence. Na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca.

iPhone SE 4 otrzyma również złącze USB C oraz autorski modem 5G. Nie zapewni on wsparcia dla mmWave, a jedynie Sub 6GHz. Apple ma tu również wykorzystać własny czip do obsługi Wi-Fi oraz Bluetooth. Takie zabiegi pozwolą na obniżenie kosztów produkcji. Całość będzie pracować pod kontrolą iOS 18.3. Spodziewajmy się także wodoszczelnej obudowy na poziomie IP68 oraz stereofonicznych głośników.

