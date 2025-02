iOS 19. Nowa aplikacja Apple może ujawniać planowane zmiany

iOS 19 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, która ma wprowadzić różne zmiany. Możliwe, że obejmą wygląd systemu. Rąbka tajemnicy uchyla nam nowa aplikacja Apple Zaproszenia. W niej można dostrzec elementy interfejsu, które firma może z powodzeniem wprowadzić do iOS 19 dla telefonów. Zobaczmy, czego można się spodziewać.

iOS 19 to aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple zaprezentuje w czerwcu. Do oficjalnej zapowiedzi pozostało jeszcze kilka miesięcy. Jednak już dziś wiemy, że mogą pojawić się pewne zmiany dotyczące interfejsu użytkownika. Możliwe, że część z nich producent ujawnił już teraz. Za sprawą nowej aplikacji Zaproszenia.

Zmiany dla iOS 19 widoczne w nowej aplikacji Apple Zaproszenia

Apple udostępniło aplikację Zaproszenia kilka dni temu i z pewnością odbiega ona wizualnie od tego, co znamy z dotychczasowego oprogramowania firmy. Pojawiają się nowe elementy i podejrzewa się, że zwiastują one zmiany w UI planowane z myślą o iOS 19, które producent chce wprowadzić na iPhone’y później w tym roku. Część z nich można już było dostrzec w Sports z 2024 r. Zauważył to Parker Ortolani, który to skwitował to następującymi słowami.

„Ostatnia nowa aplikacja Apple, Sports, już wydawała się odstawać od iOS 18. Ma bardziej podobny do visionOS lub watchOS język projektowania wykorzystujący kolorowe tła, szklane pływające elementy interfejsu użytkownika, rozwijające się przyciski i wiele warstwowych kształtów. Aplikacja Zaproszenia idzie jeszcze dalej. Ma duże, piękne karty, półprzezroczyste elementy, duże, pogrubione przyciski i nacisk na treść. Wydaje się tak wyraźnie, że to zapowiedź tego, co ma nadejść w przyszłej aktualizacji iOS […] Wydaje się strasznie podejrzane, że dwie najnowsze aplikacje Apple mają zupełnie nowy język projektowania, który nie pasuje do reszty systemu operacyjnego. Przypuszczalnie inne aplikacje pierwszej strony są na dobrej drodze, aby przejść odpowiednie remonty. Może w iOS 19?” – komentuje Parker Ortolani.

Coś w tym jest. Aktualizacja iOS 19 może rzeczywiście wprowadzić większe zmiany w interfejsie użytkownika, które będą inspirowane tym, co znamy już z aplikacji Apple Zaproszenia. Wygląda to ciekawie i może to być kierunek, w którym producent pójdzie wraz z całym systemem operacyjnym dla iPhone’ów.

Kiedy aktualizacja iOS 19 dla iPhone’ów?

Aktualizacja iOS 19 zostanie zaprezentowana podczas konferencji WWDC25, której spodziewamy się w czerwcu. Dokładnego terminu na razie nie ma. Później rozpoczną się beta testy, ale na publiczny program pilotażowy trzeba będzie pewnie poczekać do lipca. Sfinalizowane uaktualnienie powinno być gotowe we wrześniu.

Warto dodać, że już wcześniej pojawiały się informacje obejmują zmiany dotyczące interfejsu użytkownika. Plotki zakładają, że inspiracje z visionOS mają zostać wprowadzone do aplikacji Aparat. Pewnie nie tylko tam. Które z telefonów z logo nadgryzionego jabłka otrzymają nowe uaktualnienie? Możliwe, że te same, które dostały aktualizację w zeszłym roku.

źródło: Parker.micro.blog