MacBook Air M4. Nowy laptop Apple blisko. Kiedy premiera?

MacBook Air M4 to nowy laptop Apple, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Kiedy go zobaczymy? Prawdopodobnie jeszcze w tym kwartale 2025 r., jak nawet może już w lutym. Notebook MacBook Air M4 wniesie różne udoskonalenia związane ze specyfikacją techniczną, ale jego design powinien pozostać bez zmian.

MacBook Air M4 to nowy laptop Apple, który w przeciekach pojawia się od miesięcy. Wygląda na to, że jego debiut jest blisko. Kiedy można spodziewać się premiery tego komputera? Istnieje prawdopodobieństwo, że w bardzo niedługim czasie. Głos w tej sprawie zabrał Mark Gurman, który przewiduje wprowadzenie do oferty smartfona iPhone SE 4 już w przyszłym tygodniu.

Kiedy premiera laptopa Apple MacBook Air M4?

Wiele wskazuje na to, że MacBook Air M4 również zostanie zaprezentowany w niedługim czasie. Skąd to wiemy? Co prawda Mark Gurman nie zwrócił na ten fakt uwagi we własnym raporcie, który poświęcił telefonowi iPhone SE 4. Zaznaczył jednak, że problemy z dostępnością produktów dotyczą nie tylko poprzedniej generacji smartfona z linii SE.

Gurman zauważył, że czas realizacji dostaw na wybrane produkty również uległ zmianom. Wspomina zarówno o MacBookach Air (z ekranami o przekątnych 13 i 15 cali), jak i obecnych iPadach Air. To oznacza jedno. W drodze muszą być nowe wersje tych sprzętów i istnieje duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy je w bardzo niedługim czasie.

Na razie nie wiadomo, czy premiera laptopów MacBook Air M4 odbędzie się również w przyszłym tygodniu. Można to założyć, ale nie jest to pewna informacja. W każdym razie debiut powinien odbyć się jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. Prawdopodobnie jeszcze w lutym, a nie wiosną, jak wcześniej spekulowano.

Nowy laptop MacBooki Air M4 bez zmian w designie

Komputery z serii MacBook Air M4 nie wprowadzą większych zmian, które obejmą design. Ten pozostanie raczej nietknięty, a jeśli pojawi się coś nowego, to będą to wyłącznie czysto kosmetyczne modyfikacje. Być może coś zmieni się pod obudową, co ułatwi naprawę laptopów.

Najważniejszą zmianą będzie oczywiście sam procesor. Czip Apple M4 zapewni większą wydajność. Poza tym spodziewajmy się w „podstawie” 16 GB pamięci operacyjnej RAM, co pozwoli na płynną obsługę pakietu funkcji Apple Intelligence. Wiadomo, że do wyboru ponownie będą dwa rozmiary. Są to komputery z wyświetlaczami o przekątnych 13 i 15 cali.

Wraz z komputerem MacBook Air M4 i smartfonem iPhone SE 4 możemy spodziewać się czegoś jeszcze. To nowe tablety z iPadOS. Apple planuje w niedługim czasie odświeżyć podstawowego iPada. Ponadto pojawią się modele Air 7. generacji. Pewne plotki sugerowały, że producent może przeskoczyć w nich czip M3 i zdecydować się na najnowszy procesor. Czy tak będzie, to przekonamy się w nieodległym czasie.

