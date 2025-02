iPhone SE 4. Nowy smartfon Apple z premierą na dniach. Kiedy?

iPhone SE 4 to nowy smartfon Apple, który ma zadebiutować jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. Kiedy odbędzie się premiera telefonu? Wygląda na to, że już w przyszłym tygodniu! To oznacza, że iPhone SE 4 pojawi się w ofercie na dniach. Smartfon otrzyma czip A18, wsparcie dla Apple Intelligence oraz nowy modem 5G.

iPhone SE 4 to nowy smartfon Apple, który w przeciekach pojawia się od miesięcy. Niedawno spekulowano, że premiera telefonu odbędzie się dopiero wczesną wiosną 2025 r. Tymczasem ma to nastąpić znacznie szybciej, czyli kiedy? Głos w tej sprawie zabrał Mark Guman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu firmy.

Kiedy premiera smartfona Apple iPhone SE 4

Smartfon iPhone SE 4 ma zadebiutować jeszcze w tym miesiącu! Gurman twierdzi, powołując się na własne źródła, że Apple wprowadzi to urządzenie do oferty nawet już w przyszłym tygodniu. To oznacza, że może to nastąpić do 14 lutego.

Tym razem obejdzie się bez hucznej premiery. Nowy smartfon Apple zostanie zapowiedziany poprzez komunikaty prasowe i producent nie planuje specjalnej konferencji, którą poświęci nowym urządzeniom. Rynkowy debiut modelu iPhone SE 4 miałby się odbyć w kolejnym tygodniu po premierze. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że przedsprzedaż rozpocznie się w przyszły piątek.

Na tym nie koniec, bo w przyszłym tygodniu Apple ma również wprowadzić do oferty słuchawki PowerBeats Pro 2. W drodze są również nowe iPady, w tym Air 7. generacji oraz podstawowy model 11. generacji czy MacBook Air z czipem M4. Wygląda jednak na to, że premiera tych urządzeń odbędzie się w późniejszym czasie.

Nowy smartfon iPhone SE 4 z nieznaną ceną

iPhone SE 4 ma wprowadzić liczne nowości względem poprzednika sprzed blisko trzech lat. Telefon będzie podobny do podstawowej czternastki, którą zastąpi w ofercie. Ekran to 6,1-calowy wyświetlacz OLED-owy z notchem, a nie dynamiczną wyspą, gdzie znajdą się elementy odpowiedzialne za obsługę Face ID. Aparat fotograficzny ma być pojedynczy, ale pojawi się nowy sensor 48 MP.

Nowy smartfon z logo nadgryzionego jabłka dostanie także czip A18 z 8 GB pamięci operacyjnej RAM. Pozwoli to na obsługę funkcji z pakietu Apple Intelligence. Następnie mamy autorski modem 5G, który nie dorówna rozwiązaniom Qualcomma, ale mimo to pozwoli na obniżenie kosztów produkcji. Nie zabraknie też złącza USB C, które zastąpi wysłużone Lightning.

Cena smartfona iPhone SE 4 nie jest znana, ale plotki mówią o dwóch scenariuszach. Pierwszy z nich (bardziej optymistyczny) to kwota 499 dolarów w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej. Drugi zakłada podwyżkę do 599 dolarów (tyle samo kosztuje model 14), co związane jest z wyższymi kosztami produkcji i licznymi zmianami, które wprowadzi urządzenie. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się na dniach.

