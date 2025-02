iOS 18.3.1 w drodze. Kiedy nowa aktualizacja dla iPhone’ów?

iOS 18.3.1 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple ma udostępnić w niedługim czasie. Kiedy to nastąpi i co nowego tu znajdziemy? Tym razem obejdzie się bez nowości. Aktualizacja iOS 18.3.1 rozwiąże w iPhone’ach pewne problemy, które zidentyfikowało Apple. Na nowe funkcje trzeba poczekać do wydania 18.4.