iOS 18.3 ponownie dostępny. Tylko dla tych użytkowników iPhone’ów

iOS 18.3 to aktualizacja dla iPhone’ów udostępniona w zeszłym tygodniu. Tymczasem Apple wydało jej poprawioną wersję. Uaktualnienie z poprawkami trafiło tylko na kilka modeli sprzed kilku lat. Nie wiadomo, co nowego wprowadza iOS 18.3 w tym wydaniu, ale Apple z pewnością miało ważny powód, aby to zrobić.

iOS 18.3 to większa aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło w zeszłym tygodniu. Upłynął tydzień i gigant wydał ją ponownie. Tym razem nowe uaktualnienie skierowane jest jedynie do użytkowników konkretnej grupy telefonów sprzed kilku lat.

Nowa aktualizacja dla modeli iPhone 11 to taki iOS 18.3.1

Apple zdecydowało się ponownie wydać uaktualnienie sprzed tygodnia dla użytkowników smartfonów z 2011 r. Patch skierowany jest do właścicieli następujących telefonów:

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

Nowa aktualizacja nadal ma numerek 18.3, ale w rzeczywistości Apple mogło ją udostępnić równie dobrze jako iOS 18.3.1. Tak jednak nie zrobiono, ale wiemy, że to nie to samo uaktualnienie, co wydane kilka dni temu. Oznaczenie kompilacji jest inne. Jest to build 22D64. Poprzedni to 22D63.

Zmiana jest niewielka, ale warto ją odnotować. Dlaczego Apple zdecydowało się na takich ruch i nie jest to iOS 18.3.1? W smartfonach z serii iPhone 11 firma musiała znaleźć jakiś błąd w nowym oprogramowaniu, który należało rozwiązać. Gdyby producent zdecydował się na udostępnienie łatki dla wszystkich telefonów (aby zrównać ich software i nawet mimo tego, że w przypadku pozostałych nic nie zostałoby naprawione) to pewnie by tak było. Podjęto jednak inną decyzję.

Aktualizacja iOS 18.3 jest istotna

iOS 18.3 to aktualizacja, która nie wprowadziła zbyt wielu nowości. Objęły one m.in. pakiet funkcji Apple Intelligence, który doczeka się większych zmian wraz z uaktualnieniem z numerkiem 18.4. Łatka rozwiązuje także różne błędy. Z tego powodu nie warto jej ignorować.

Apple wprowadziło kilka poprawek. Ponadto łatka rozwiązuje problemy z bezpieczeństwem. W tym wydaniu usunięto ponad 20 błędów dotyczących zabezpieczeń. Wśród nich jest bug związany z komponentem CoreMedia, który umożliwiał uzyskanie większych poświadczeń. Dziura istniała od systemu z numerkiem 17.2 i producent twierdzi, że od tego czasu mogła być aktywnie wykorzystywana.

Tymczasem przed nami kolejna duża aktualizacja oprogramowania dla iPhone’ów. Mowa o iOS 18.4, który będzie największym uaktualnieniem uzupełniającym dla systemu udostępnionego we wrześniu. Już wkrótce rozpocznie się program pilotażowy wersji beta, który ma potrwać kilka tygodni. Wtedy poznamy planowane nowości, których będzie sporo. Wiemy, że obejmą one m.in. asystentkę głosową Siri czy nowe emoji. Sfinalizowane oprogramowanie ma być gotowe dla wszystkich użytkowników w kwietniu br.

źródło: Macrumors