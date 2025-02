Apple Intelligence z iOS 18.4 otrzyma nowe języki. Kiedy w Polsce?

Apple Intelligence dostępne jest na razie tylko w kilku krajach, gdzie używany jest angielski. Zmieni się to wraz z iOS 18.4, gdzie firma wprowadzi nowe języki. Pakiet funkcji AI zawita także do wybranych państw Europy. Kiedy zobaczymy Apple Intelligence w Polsce? Niestety, jeszcze nie z iOS 18.4, a dopiero z czasem.

Apple Intelligence zostało zapowiedziane w czerwcu na WWDC24. Pierwsze funkcje z pakietu AI użytkownicy iPhone’ów dostali wraz z październikową aktualizacją. Niestety, nie w Polsce, gdzie nadal trzeba czekać. Tymczasem już wkrótce zostaną dodane nowe języki i nastąpi to wraz z iOS 18.4, czyli kiedy? Rąbka tajemnicy na ten temat uchylił CEO firmy, Tim Cook.

Nowe języki w Apple Intelligence z aktualizacją iOS 18.4

Firma ogłosiła wyniki za poprzedni kwartał i w trakcie połączenia z inwestorami Tim Cook uchylił rąbka tajemnicy w kwestii planów dotyczących dalszego rozwoju oraz dostępności pakietu Apple Intelligence. Już wkrótce otrzyma on wsparcie dla nowych języków, gdzie obecnie jest to wyłącznie angielski.

Tim Cook ujawnił, że nowe języki w Apple Intelligence zostaną dodane wraz z kwietniową aktualizacją. Wiemy, że jest nią iOS 18.4, który ma wprowadzić m.in. nowości dla Siri. Będą to francuski, niemiecki, włoski, portugalski, hiszpański, japoński, koreański i chiński uproszczony. Natomiast dostępność angielskiego zostanie rozszerzona o Indie oraz Singapur.

Obecnie pakiet funkcji AI jest dostępny tylko na sześciu rynkach, gdzie ludzie posługują się angielskim. Są to Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Wielka Brytania, Nowa Zelandia oraz Republika Południowej Afryki. Ponadto wraz z iOS 18.3 platforma wyszła z pewnej fazy testów i jest domyślnie włączona na iPhone’ach w obsługiwanych regionach.

Kiedy Apple Intelligence w Polsce?

Niestety, w Polsce musimy obejść się smakiem i aktualizacja iOS 18.4 nic pod tym względem nie zmieni. W naszym kraju można oczywiście korzystać z Apple Intelligence w języku angielskim, ale na iPhone’ach jest to dosyć utrudnione. Sytuacja wygląda inaczej w przypadku komputerów z macOS Sequoia, gdzie aktywacja pakietu AI jest dosyć prosta.

Nadal jednak nie oznacza to wsparcia dla języka polskiego. Ustawienia językowe należy zmienić na angielski. Podobnie jest z polską Siri, której nie ma i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie mogło to ulec zmianie.

Dalszy rozwój pakietu Apple Intelligence planowany jest wraz z aktualizacją iOS 19. Oficjalnej zapowiedzi tego oprogramowania dla iPhone’ów spodziewamy się podczas czerwcowego wydarzenia WWDC25. Dokładnego terminu na razie nie ma. W trakcie keynote otwierającego konferencję zapewne poznamy plany na przyszłość związane z pakietem AI. Kto wie, a może Siri w końcu przemówi po polsku? Kiedyś pewnie to nastąpi, ale pytanie brzmi: kiedy?

