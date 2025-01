iPhone SE 4. Nowy smartfon Apple ujawnia zmiany na wideo. Co z ceną?

iPhone SE 4 to nowy smartfon Apple, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Jakie zmiany i nowości wprowadzi telefon? Ujawnia nam to nowe wideo, na którym zaprezentowano makietę urządzenia. Wiele wskazuje na to, że smartfon iPhone SE 4 otrzyma jednak ekran OLED-owy z notchem, a nie dynamiczną wyspą.

iPhone SE 4 to nowy smartfon Apple, którego premiera odbędzie się za kilka tygodni. Przecieki wskazują na debiut w marcu lub kwietniu 2025 r. Telefon wprowadzi różne zmiany, w tym mocny czip A18 i w zasadzie będzie najbardziej rewolucyjnym w całej serii. Do sieci przedostało się wideo, na którym została pokazana makieta urządzenia. Co możemy tu zobaczyć?

Nowy smartfon Apple iPhone SE 4 na wideo

Smartfon iPhone SE 4, którego obejrzycie na poniższym wideo, to nie jest nowy telefon Apple. W rzeczywistości mamy tu do czynienia z makietą, która powstała na bazie dotychczasowych przecieków. Podobne już wcześniej mogliśmy oglądać na zdjęciach.

Film prezentuje nam różne zmiany, które Apple przygotowało z myślą o tym urządzeniu. Z przodu znajduje się ekran OLED-owy z notchem. Pewne plotki mówią o tym, że firma mogła zdecydować się na wyświetlacz z dynamiczną wyspą. Wydaje się to być jednak mało prawdopodobne. Analityk Ross Young stwierdził ostatnio, że ma to być panel zbliżony do tego z modelu 14.









Z tyłu obudowy iPhone SE 4 ma pojedynczy aparat fotograficzny. Nie ma tu żadnej wyspy dla kamery i obiektyw został umieszczony w wystającym pierścieniu. Obok widać mikrofon oraz diodę doświetlającą LED. Można również dostrzec cztery przyciski na bocznej ramce czy USB C, które zastąpi wysłużony port Lightning.

Cena smartfona iPhone SE 4 ma znaczenie

Nowy smartfon Apple ma zadebiutować wczesną wiosną 2025 r. Najwięcej plotek mówi o debiucie w marcu lub wcześnie w kwietniu. Wiemy, że iPhone SE 4 może mieć spory wpływ na obecne portfolio telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Dużą rolę odegra tutaj niska cena.

Cena iPhone SE 4 ma wynieść około 500 dolarów w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej. Choć pewne spekulacje są bliższe kwocie 599 dolarów. Tyle obecnie kosztuje model 14. Jednak w momencie premiery nowego smartfona jest pewne, że po prostu zniknie on z oferty. Dlaczego?

Nowy smartfon otrzyma znacznie szybszy czip A18 z 8 GB pamięci RAM oraz obsługę pakietu Apple Intelligence. To sprawi, że trzymanie w ofercie modeli 14 i 15 (nie Pro) nie będzie miało już sensu. Firma musiałaby jeszcze bardziej obniżyć ceny tych smartfonów, a to raczej się nie wydarzy.

Poza tym nowy model z serii SE oraz wyrzucenie z oferty tańszych telefonów sprawi, że Apple będzie mogło liczyć na lepszą sprzedaż podstawowych szesnastek z 2024 r. Czy tak będzie, to przekonamy się za kilka miesięcy. Do premiery pozostało już niewiele czasu.

