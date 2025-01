iOS 18.4. Kiedy aktualizacja i jakie nowości wprowadzi do iPhone’ów?

iOS 18.4 to kolejna duża aktualizacja dla iPhone’ów, której premiera odbędzie się za kilka miesięcy. Kiedy to nastąpi i co nowego wprowadzi to uaktualnienie? Nowości w iOS 18.4 nie zabraknie i będzie ich naprawdę sporo. Obejmą one nie tylko pakiet Apple Intelligence. Spodziewajmy się również wielu innych funkcji.

iOS 18.4 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, która zostanie udostępniona po wydaniu z numerkiem 18.3. Premiera tego drugiego jest blisko, bo kilka dni temu testerzy otrzymali już build RC. Tutaj nowości nie będzie zbyt wiele. Znacznie więcej Apple planuje wraz z kolejnym uaktualnieniem.

Kiedy aktualizacja iOS 18.4 dla iPhone’ów?

Aktualizacja iOS 18.4 to większe uaktualnienie oprogramowania. Jeśli zastanawiacie się nad tym, kiedy zostanie ono udostępnione, to nastąpi to dopiero za kilka miesięcy. Dopiero wczesną wiosną br. Nowe informacje na ten temat uzyskał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta.

Gurman twierdzi, że Apple planuje udostępnić aktualizację iOS 18.4 w kwietniu. To oznacza, że program pilotażowy tego oprogramowania potrwa pewnie dłuższy czas. Jeśli rozpocznie się w tym tygodniu, to spodziewajmy się więcej wersji beta w porównaniu do wydania z numerkiem 18.3.

Tym razem program pilotażowy potrwa dłużej niż miesiąc, co wynika z większej liczby nowości. W nowym uaktualnieniu powinno być ich naprawdę sporo. W zasadzie jest to największa aktualizacja dla systemu udostępnionego we wrześniu. Co nowego tu znajdziemy?

Nowości w iOS 18.4 będzie dużo

Aktualizacja iOS 18.4 to największe uaktualnienie uzupełniające dla systemu, który Apple udostępniło we wrześniu. Znajdziemy tu sporo nowości. Obejmują one m.in. asystentkę głosową Siri, która otrzyma następujące udoskonalenia:

Kontekst osobisty

Świadomość na ekranie

Możliwość korzystania z aplikacji

Duży nacisk zostanie postawiony także na rozszerzenie dostępności pakietu funkcji Apple Intelligence. Wraz z aktualizacją z numerkiem 18.3 jest on domyślnie włączony na wspieranych rynkach. Natomiast wraz z iOS 18.4 ma zostać wprowadzony do kolejnych krajów. Na liście są m.in. języki chiński, angielski (Indie), angielski (Singapur), francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, portugalski, hiszpański oraz wietnamski. Polskiego niestety zabraknie.

Ostatnią ze znanych nowości, których spodziewamy się w tym uaktualnieniu dla iPhone’ów, są nowe emoji. W drodze jest siedem nowych obrazków: odcisk palca, twarz z podkrążonymi oczami, harfa, burak, drzewo bez liści, rozbryzg oraz szpadel. Oczywiście nie zabraknie także wsparcia dla nowych urządzeń, których spodziewamy się w ofercie wiosną. Są to nowe iPady czy tańszy smartfon SE 4. Jest bardzo możliwe, że publiczny program pilotażowy wersji beta wystartuje jeszcze w tym tygodniu.

źródło: Bloomberg