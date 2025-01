iPhone SE 4 z Apple A18. Ta zmiana smartfona zmieni wszystko

iPhone SE 4 to smartfon, który ma otrzymać czip Apple A18. To zmiana, która wbrew pozorom ma duży wpływ na ofertę telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Cena modelu iPhone SE 4 będzie niższa. Ponadto smartfon zaoferuje wsparcie dla pakietu funkcji Apple Intelligence, czego nie ma na przykład w zwykłych piętnastkach.

iPhone SE 4 to nowy smartfon z iOS, który ma wprowadzić wiele nowości. Wśród nich ma znaleźć się mocny czip Apple 18, który znamy z zeszłorocznych modeli 16. To ważna zmiana, która będzie miała spory wpływ na ofertę telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Skąd to wiemy?

Apple A18 pod obudową iPhone SE 4

Smartfon iPhone SE 4 według nowych plotek ma dostać czip, który ma oznaczenie w postaci ciągu znaków T8140. Jak dobrze wiemy, pod tą nazwą ukrywa się właśnie układ Apple A18 (ora jego wersja Pro), którą znamy z zeszłorocznych szesnastek. Jest to informacja, która to jednak pojawia się nie pierwszy raz.

Pierwsze przecieki związane z umieszczeniem czipu Apple A18 pod obudową smartfona iPhone SE 4 pojawiły się już w zeszłym roku. W październiku raportował o tym serwis 9to5Mac. Podobne informacje przedstawiły także inne źródła. Wbrew pozorom to bardzo istotna zmiana względem poprzednika, ale też dotycząca kilku innych starszych telefonów z logo nadgryzionego jabłka.

Ta zmiana w smartfonie iPhone SE 4 jest istotna

Apple ma obecnie w ofercie kilka różnych telefonów. Są to modele z serii 14, 15 i 16 oraz SE z 2022 r. Pojawienie się smartfona iPhone SE 4 z czipem A18 wywróci to portfolio do góry nogami. Dlaczego?

Tak mocny procesor w telefonie za 500 dolarów (czy nawet 600 dolarów) sprawi, że istnienie modeli 14 i 15 przestanie po prostu mieć większy sens. Oba smartfony mają starsze układy bez obsługi pakietu funkcji Apple Intelligence. Można więc spodziewać się, że wraz z premierą nowego modelu oba starsze urządzenia po prostu znikną. Wbrew pozorom może to być bardzo przemyślany ruch ze strony producenta.

Apple wprowadzają do oferty smartfona iPhone SE 4 (i pozbywając się przy okazji modeli 14 i 15) może doprowadzić do wzrostu sprzedaży… szesnastek. Na co zresztą producent pewnie liczy.

Apple może postawić także na inne zmiany

Niedawno pojawiły się przecieki, jakoby iPhone SE 4 mógł dostać jeszcze jedną, dosyć nieoczekiwaną nowość. To ekran z dynamiczną wyspą, a nie notchem, co pojawiało się w starszych plotkach. To również będzie miało wpływ na aktualną ofertę.

Nowy telefon dostanie również złącze USB C oraz 8 GB pamięci RAM. Aparat fotograficzny będzie pojedynczy. Poza tym zniknie przycisk z obsługą Touch ID, który zostanie zastąpiony przez znacznie nowocześniejsze Face ID. Dokładna data premiery nie jest na razie znana. Najwięcej plotek wskazuje na prezentację w marcu lub kwietniu br.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: Macrumors