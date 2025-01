iOS 18.3. Jakie nowe funkcje wprowadza aktualizacja dla iPhone’ów?

iOS 18.3 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępni w przyszłym tygodniu. Kiedy to nastąpi i jakie nowe funkcje wprowadza to uaktualnienie? Nowości w iOS 18.3 nie brakuje, ale też nie ma ich zbyt wiele. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że Apple Intelligence wraz z tą aktualizacją jest domyślnie włączone.