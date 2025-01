iPhone 17 Air otrzyma paskudny design? Apple tego nie zrobi

iPhone 17 Air to nowy smartfon Apple, który zadebiutuje w drugiej połowie 2025 r. Jaki design zaoferuje ten telefon Apple? W sieci pojawiło się zdjęcie, które wskazuje na paskudne wzornictwo. Czy właśnie taki będzie iPhone 17 Air? Patrząc się na urządzenie można mieć co do tego naprawdę spore wątpliwości.

iPhone 17 Air to nowy smartfon Apple, który ma zostać zamknięty w bardzo cienkiej obudowie. Jego dokładny design nie jest znany, choć jest pewne, że będzie odbiegać wizualnie od dotychczasowych telefonów z iOS. W sieci pojawiło się zdjęcie, które może prezentować planowane zmiany. Czy jednak rzeczywiście tak będzie?

Taki design smartfona Apple iPhone 17 Air mało prawdopodobny

Poniższe zdjęcie zostało udostępnione w platformie X przez leakera o nicku Majin Bu. W przeszłości bywało, że serwował sprawdzone informacje z obozu Apple. Bywało jednak tak, że naprawdę mocno mijał się z prawdą. To, co widać niżej, ma rzekomo prezentować design modelu iPhone 17 Air i trzeba przyznać, że nie wygląda to dobrze.

źródło: X/Majin Bu

Zaprezentowany na zdjęciu design jest wręcz paskudny. Widzimy tył obudowy rzekomego smartfona iPhone 17 Air. Telefon ma pojedynczy aparat fotograficzny, który to umieszczono na dużym garbie. W zasadzie przywodzi to na myśl telefony z serii Google Pixel. Choć w tym ostatnim przypadku uroku odmówić im nie można.

Bądźmy poważni, ale nowy smartfon Apple niemal na 100 proc. nie będzie tak wyglądać. To po prostu nie w stylu giganta z Cupertino. Oczywiście, urządzenie ma poniekąd zapoczątkować jakieś zmiany wzornicze w telefonach z iOS, ale pewnie wizualnie będą one nawiązywać (mimo wszystko) do pozostałych sprzętów z logo nadgryzionego jabłka. Tutaj tych podobieństw po prostu nie widać.

Apple iPhone 17 Air z cienką obudową

Wiemy, że iPhone 17 Air będzie najcieńszym smartfonem w całej historii urządzeń z logo nadgryzionego jabłka. Ostatnie plotki na ten temat mówią o tym, że smartfon zostanie zamknięty w obudowie o grubości zaledwie 6,25 mm. Pod tym względem będzie więc jeszcze cieńszy od Samsunga Galaxy S25 Slim (6,4 mm).

Oczywiście tak cienka obudowa oznacza liczne kompromisy. Bateria umieszczona pod obudową tego telefonu nie będzie porywała dużą pojemnością. Następnie mamy tylko pojedynczy aparat fotograficzny z 48-megapikselowym sensorem, jeden głośnik czy brak tacki dla karty SIM. Apple musiało podjąć różne decyzje, gdyż napotkała pewne bariery.

Smartfon iPhone 17 Air zadebiutuje we wrześniu. Wraz z pozostałymi nowymi modelami Apple z serii 17. Wiemy, że to urządzenie zastąpi w ofercie Plusa. Prawdopodobnie również pod względem ceny, choć na pewno nie należy tego jeszcze przesądzać. Poza tym spodziewamy się ekranu OLED-owego o przekątnej około 6,6 cala oraz procesora A19 z 8 GB pamięci RAM.

