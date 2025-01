iPhone SE 4. Apple może wprowadzić nieoczekiwaną nowość

iPhone SE 4 to smartfon Apple, którego premiera ma odbyć się w pierwszej połowie 2025. Znamy już część z planowanych nowości. Tymczasem w telefonie iPhone SE 4 może pojawić się bardzo nieoczekiwana zmiana. Dotyczy ona ekranu. Jeśli przecieki się potwierdzą, to Apple postawi na wyświetlacz z dynamiczną wyspą.

iPhone SE 4 to nowy smartfon, który obecnie jest w ogniu przecieków. Co nie dziwi, bo premiera tego telefonu Apple zbliża się wielkimi krokami. Spodziewamy się, że urządzenie trafi do oferty na przełomie tego i drugiego kwartału 2025 r. Tymczasem do sieci przedostały się nowe informacje. Tym razem obejmujące ekran modelu. Czego powinniśmy się spodziewać?

Ekran smartfona iPhone SE 4 z dynamiczną wyspą

Dotychczasowe przecieki wskazywały na to, że iPhone SE 4 otrzyma ekran OLED-owy z notchem. Nie powinno to dziwić, bo jest to tańszy smartfon i Apple musi decydować się na jakieś kompromisy. Tymczasem do sieci przedostały się nowe szczegóły. Te wskazują na to, że producent mógł zdecydować się na nieoczekiwaną nowość.

Jeśli nowe plotki są prawdziwe, to smartfon dostanie wyświetlacz z dynamiczną wyspą. Rozwiązanie to znamy z nowszych telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Dla klientów z pewnością byłaby to świetna wiadomość. Czy jednak dla Apple również?

Pamiętajmy, że iPhone SE 4 ma kosztować około 500-600 dolarów. Otrzyma mocny czip A18 z 8 GB pamięci RAM i obsługą Apple Intelligence. W zasadzie już na starcie przekreśla sens istnienia modeli 14, które są jeszcze dostępne w ofercie. Natomiast dynamiczna wyspa sprawi, że podobnie stanie się w przypadku „piętnastek”.

Premiera Apple iPhone SE 4 może namieszać w ofercie

iPhone SE 4 z dynamiczną wyspą w zasadzie pod każdym względem będzie lepszy od modeli 15. Z wyjątkiem aparatu fotograficznego, gdyż ma on dysponować tylko jednym obiektywem. Dlatego można przypuszczać, że wraz z premierą tego urządzenia z oferty znikną nie tylko modele 14, ale też 15.

To jednak może również mieć efekt uboczny, co odczują w portfelach klienci. Cena smartfona może być po prostu wyższa. Zamiast spodziewanych około 500 dolarów może to być na przykład 600 dolarów. Więcej nowości jest równoznaczne z większymi kosztami i warto to mieć na uwadze.

Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się wkrótce. Premiera smartfona iPhone SE 4 może odbyć się już w marcu. Urządzenie otrzyma różne udoskonalenia względem poprzedniej generacji. Wśród nich znajduje się USB C, aparat fotograficzny z lepszym sensorem 48 MP i więcej.

Najważniejszą nowością wydaje się być jednak czip A18 oraz wsparcie dla pakietu funkcji Apple Intelligence, czego w modelach 14 i 15 (dwóch tańszych telefonach) nie ma. I właśnie głównie z tego powodu może dojść do sporych czystek w ofercie. Wkrótce w ofercie pojawi się także MacBook Air M4.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło