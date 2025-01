iOS 18.3 RC już jest. Co nowego z aktualizacją dla iPhone’ów?

iOS 18.3 RC to już w zasadzie sfinalizowana aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępni dla wszystkich użytkowników za kilka dni. Co nowego tu znajdziemy? Nowości w iOS 18.3 RC nie brakuje. Wykaz zmian obejmuje m.in. nowe funkcje z zakresu Visual Intelligence, ale to nie wszystko, co wprowadza ta aktualizacja.

iOS 18.3 RC to już sfinalizowana aktualizacja dla iPhone’ów, którą Apple udostępniło zgodnie z przewidywaniami. Nastąpiło to po kilku tygodniach oficjalnych beta testów. Co nowego tu znajdziemy? Nowości nie ma tak dużo, jak w poprzednim wydaniu z numerkiem 18.2. Oficjalny wykaz zmian widoczny jest niżej.

Co nowego z aktualizacją iOS 18.3 RC

Visual Intelligence ze sterowaniem aparatu (wszystkie modele iPhone 16)

Dodawanie wydarzeń do kalendarza z plakatu lub ulotki

Łatwe identyfikowanie roślin i zwierząt

Podsumowania powiadomień (wszystkie modele iPhone’a 16, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max)

Łatwe zarządzanie ustawieniami podsumowań powiadomień z poziomu ekranu blokady

Zaktualizowany styl podsumowanych powiadomień lepiej odróżnia je od innych powiadomień dzięki użyciu tekstu kursywą oraz glifu

Podsumowania powiadomień dla aplikacji Wiadomości i rozrywka są tymczasowo niedostępne, a użytkownicy, którzy wyrażą zgodę, zobaczą je ponownie, gdy funkcja stanie się dostępna

Ta aktualizacja obejmuje następujące udoskonalenia i poprawki błędów:

Kalkulator powtarza ostatnią operację matematyczną po ponownym dotknięciu znaku równości

Naprawia problem, w którym klawiatura mogła zniknąć podczas inicjowania wpisanego żądania Siri

Rozwiązuje problem, w którym odtwarzanie dźwięku jest kontynuowane do zakończenia utworu, nawet po zamknięciu Apple Music

Niektóre funkcje mogą nie być dostępne we wszystkich regionach lub na wszystkich urządzeniach Apple. Aby uzyskać informacje na temat zawartości związanej z bezpieczeństwem w aktualizacjach oprogramowania Apple, odwiedź tę witrynę.

Aktualizacja iOS 18.3 dla iPhone’ów za kilka dni

Aktualizacja iOS 18.3 RC na razie została udostępniona deweloperom oraz członkom publicznego programu pilotażowego. Wszyscy użytkownicy zgodnych iPhone’ów otrzymają to uaktualnienie dopiero za kilka dni. Spodziewamy się, że nastąpi to już w przyszły poniedziałek lub wtorek, a więc jeszcze w styczniu. Do tego czasu trzeba uzbroić się w cierpliwość.

Wraz z iOS 18.3 Apple udostępni także aktualizacje na pozostałe urządzenia. Są to uaktualnienia macOS 15.3, watchOS 11.3, visionOS 2.3 oraz tvOS, iPadOS i nowe oprogramowanie dla HomePodów z numerkami 18.3. Za kilka dni będzie więc co aktualizować. Potem przyjdzie czas na beta testy kolejnej aktualizacji, czyli wydania 18.4, które wprowadzi znacznie więcej nowości.

źródło: opracowanie własne