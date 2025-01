MacBook Air M4. 4 nowości, które otrzyma nowy laptop Apple

MacBook Air M4 to nowy laptop Apple, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Plotki sugerują debiut jeszcze w pierwszym kwartale 2025 r. Komputer nie otrzyma odświeżonego designu, ale nie oznacza to, że nie pojawia się żadne nowości. Przeciwnie, bo pojawią się różne udoskonalenia. Co nowego wniesie ta maszyna?

Procesor Apple M4

Najważniejszą z nowości w komputerze MacBook Air M4 będzie oczywiście nowy procesor. To czip, który znamy już z iPadów Pro i części Maców. Ostatnie plotki sugerują również jego implementację w nowych tabletach z serii iPad Air, których to również spodziewamy się w pierwszej połowie 2025 r.

Apple M4 to mocny procesor, który wprowadza różne udoskonalenia względem czipu M3. Co prawda, nie można tu mówić o rewolucji, ale pewne usprawnienia są widoczne gołym okiem. Dotyczą one maksymalnej liczby rdzeni CPU, którą zwiększono do 10 czy znacznie szybszego układu Neural Engine. Ten drugi oferuje ponad 100 proc. wzrost wydajności. Ponadto zwiększono przepustowość pamięci i zaoferowano wsparcie dla szybszych modułów LPDDR5x.

Nowy Macbook Air M4 z większą pamięcią

Apple od lat umieszczało w podstawowych wersjach tańszych komputerów zaledwie 8 GB pamięci RAM. Nie ukrywajmy, ale dziś to trochę mało. Nawet jak nam macOS. Laptopy MacBook Air M4 w bazowych konfiguracjach sprzętowych dostaną kości w rozmiarze 16 GB.

Jakby tego było mało, to istnieje możliwość zwiększenia maksymalnej pamięci RAM do 32 GB. Obecnie jest to 24 GB. To pozwoli na uzyskanie lepszych konfiguracji sprzętowych laptopa skrojonych pod indywidualne potrzeby. Oczywiście za stosowną opłatą.

Obsługa większej liczby dodatkowych ekranów

MacBook Air M4 powinien również wprowadzić zmiany dotyczące obsługi zewnętrznych ekranów. Przez długi czas był to tylko jeden dodatkowy wyświetlacz. W modelach z czipem M3 zapewniono wsparcie dla dwóch monitorów. Jednak pod warunkiem, że pokrywa laptopa jest zamknięta.

W nowym komputerze prawdopodobnie nadal będzie można korzystać z maksymalnie dwóch dodatkowych ekranów. Jednak powinien zniknąć limit związany z koniecznością zamknięcia pokrywy laptopa. Pozostaje wierzyć, że tak rzeczywiście będzie.

Laptop MacBook Air M4 z kamerą Center Stage

Ostatnią z nowości wartych uwagi, których spodziewamy się w laptopach MacBook Air M4, jest kamera Center Stage. Apple po raz pierwszy wprowadziło to rozwiązanie w 2021 r. Nowy aparat szerokokątny został zaimplementowany w zeszłym roku w MacBookach Pro i iMacu.

Wiele wskazuje więc na to, że nowa kamera Center Stage z 12-megapikselowym sensorem pojawi się także w tańszych laptopach. Funkcja odpowiada za śledzenie użytkownika w trakcie wideo konwersacji w taki sposób, aby znajdował się on jak najbliżej środka kadru. Współpracuje także z widokiem blatu, co ułatwia pokazywanie twarzy i biurka.

