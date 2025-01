iOS 19 z nowością inspirowaną visionOS. Co nowego szykuje Apple?

iOS 19 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, której premiera odbędzie się później w 2025 r. Apple przygotowuje różne nowości. Dowiadujemy się, że pewna aplikacja otrzyma nowy wygląd. Co nowego się pojawi? Apple zdecydowało się w jej wersji z iOS 19 na zmiany inspirowane platformą visionOS. Jak to ma wyglądać?

iOS 19 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, którą zobaczymy za kilka miesięcy. Wraz z nią pojawi się nowa Siri. Apple przygotowuje liczne nowości oraz zmiany związane z tym uaktualnieniem. Wygląda na to, że pewne z nich będą inspirowane platformą visionOS dla gogli Vision Pro. Skąd to wiemy?

Wśród nowości z iOS 19 nowa aplikacja Aparat inspirowana visionOS

Aktualizacja iOS 19 ma wprowadzić do iPhone’ów odświeżoną aplikację Aparat. Jej wygląd ujawnił John Prosser i zrobił to w filmie opublikowanym na własnym kanale Front Page Tech. Uzyskał on wgląd w wideo, które prezentuje nowości oraz zmiany. To, co widzimy na jego nagraniu, to jednak reprodukcja tego, co zobaczył, a nie rozwiązanie opracowane stricte przez Apple.

źródło: Front Page Tech

Prosser wyjaśnia, że w ten sposób chce chronić anonimowość własnego źródła informacji. Widzimy, że nowa aplikacja ma wygląd inspirowany inną platformą Apple. Mowa o visionOS dla gogli Vision Pro. Widać liczne zmiany w interfejsie z zaokrąglonymi oraz przezroczystymi elementami. Z pewnością wygląda to inaczej w porównaniu do tego, co znamy z iPhone’ów dziś.

Nowa aplikacja Aparat zostanie wprowadzona wraz z aktualizacją iOS 19, której zapowiedzi spodziewamy się jeszcze w tej połowie 2025 r. Czy Apple wprowadzi zmiany inspirowane visionOS również w innych obszarach systemu? Tego nie wiadomo, ale jest to bardzo prawdopodobne.

Aktualizacja iOS 19 to rozwój Apple Intelligence

Wiemy również, że producent wraz z aktualizacją iOS 19 zamierza postawić duży nacisk na rozwój pakietu funkcji Apple Intelligence. Wśród planowanych przez firmę nowości jest nowa Siri i wiele więcej. Podobnie jednak jak w zeszłym roku, tak i w tym nowe funkcje mają być udostępniane etapami. Co to oznacza dla użytkowników iPhone’ów?

Nic innego jak to, że nowości zobaczymy w czerwcu na WWDC 2025, ale na ich wprowadzenie trzeba będzie czekać miesiącami. Część z nowych funkcji ma pojawić się dopiero wiosną 2026 r. Wraz z aktualizacją iOS 19.4. Trzeba więc będzie uzbroić się w cierpliwość i czekać.

Ważną informacją jest to, że nowa aktualizacja dla iPhone’ów może trafić na te same modele telefonów, które uaktualniono w zeszłym roku. To oznacza dostępność także dla smartfonów Xs czy Xr sprzed kilku lat. Czy tak rzeczywiście będzie, to przekonamy się dopiero za kilka miesięcy. Podczas keynote otwierającego tegoroczną konferencję WWDC. Dokładnego terminu wydarzenia na razie nie ma, ale pewnie odbędzie się ono w pierwszej połowie czerwca.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło