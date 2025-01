iPhone SE 4. Makieta smartfona Apple ujawnia design i zmiany

iPhone SE 4 to smartfon Apple, którego premiera odbędzie się jeszcze w pierwszej połowie 2025 r. Wiemy, że telefon wprowadzi różne zmiany, w tym obejmujące jego design. Tymczasem mamy okazję zobaczyć zdjęcia, na których została uchwycona makieta modelu iPhone SE 4. Fotografie ujawniają, co szykuje Apple.

iPhone SE 4 to smartfon Apple, który zbliża się wielkimi krokami i obecnie jest w ogniu przecieków. Możliwe, że telefon zadebiutuje jako model 16e. Tymczasem w sieci pojawiły się zdjęcia, które udostępnił Sonny Dickson. Na fotkach została uwieczniona makieta telefonu. Co można tu zobaczyć?

Makieta smartfona Apple iPhone SE 4 prezentuje zmiany

Wiemy, że iPhone SE 4 to smartfon, który wprowadzi do serii nowy design. Wspomniana makieta to potwierdza i trzeba przyznać, że wygląd jest mocno ascetyczny. Z tyłu obudowy znajduje się pojedynczy aparat fotograficzny, który ma współpracować z 48-megapikselowym sensorem. Przodu nie widać, ale wiemy, że Apple umieściło tam ekran z notchem.



źródło: Sonny Dickson

Przecieki mówią o tym, że nowy smartfon Apple trafi do oferty wiosną 2025 r. Nastąpi to najwcześniej w marcu lub kwietniu. iPhone SE 4 ma wnieść ważne zmiany, które obejmują nie tylko wygląd. Pod obudową znajdzie się mocny czip A18, autorski modem 5G czy złącze USB C. Nowości będzie oczywiście więcej.

