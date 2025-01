iPad Air M4. Nowe tablety Apple mogą przeskoczyć czip M3

iPad Air M4 to nowy tablet Apple, którego premiera ma odbyć się w pierwszej 2025 r. Co ciekawe, producent może pominąć w tej generacji czip M3. Jeśli tak się stanie, to tablety iPad Air M4 zaoferują podobną wydajność, co modele Pro, które mają ten sam procesor. Na podobnych ruch Apple zdecydowało się w zeszłym roku.

iPad Air M4 to nowy tablet Apple, który w przeciekach pojawia się od jakiegoś czasu. Dotychczas sądzono jednak, że w 7. generacji tego sprzętu znajdzie się czip M3. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że producent zdecyduje się na podobny krok, co w przypadku zeszłorocznych modeli Pro. Informacje na ten temat uzyskał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki.

Nowe tablety iPad Air z czipem Apple M4

W zeszłym roku na wiosnę, gdy Apple wprowadziło do oferty nowe tablety z serii Pro, to nieco zaskoczyło i umieściło w nich najnowszy czip M4. To o tyle ciekawe, że wcześniej nie został on zaimplementowany w żadnych Macach. Nastąpiło to dopiero później w 2024 r. W przypadku iPada Air może być podobnie i firma może przeskoczyć układ M3.

Nowe iPady Air — o nazwach kodowych J607, J608, J637 i J638 — będą bardziej dotyczyły ulepszeń specyfikacji niż zmian konstrukcyjnych. Obecna wersja, wprowadzona w zeszłym roku, ma układ M2. Nie byłbym specjalnie zaskoczony, gdyby modele z 2025 r. zostały ulepszone do M4, dorównując iPadowi Pro. Oznaczałoby to, że Pro ma mniejszą przewagę nad Air, ale nie powinno to być zbyt szokujące. Większość komputerów Mac opiera się na tej samej rodzinie układów, a iPady mogłyby zrobić to samo – przekazał Mark Gurman.

To oznacza, że nowe tablety mogą rzeczywiście zostać zrównane z modelami Pro. iPad Air M4 w 2025 r. to wcale nie jest zły pomysł. Pamiętajmy, że droższe urządzenia nadal będą miały przewagę pod kątem innych aspektów związanych ze specyfikacją techniczną.

Kiedy premiera Apple iPad Air M4?

Apple planuje wprowadzić do oferty tablety iPad Air M4 wiosną 2025 r. To oznacza, że nastąpi to za kilka(naście) tygodni. Dokładny termin nie jest znany, ale prezentacja powinna odbyć się w tym czasie, co smartfona iPhone SE 4. Poza tym czeka nas jeszcze jedna nowość. To nowy iPad 11, który według ostatnich plotek ma dostać czip A17 Pro oraz wsparcie dla pakietu funkcji Apple Intelligence.

Kompletna specyfikacja techniczna tabletów iPad Air M4 nie jest na razie znana. Gurman dodał jednak, że nie powinniśmy spodziewać się większych zmian wizualnych. Tym razem producent skupi się na udoskonaleniach obejmujących podzespoły. Pod obudową znajdą się prawdopodobnie nowe czipy odpowiedzialne za łączność Wi-Fi i Bluetooth oraz autorskie modemy 5G. Poza tym ponownie spodziewajmy się dwóch rozmiarów – z ekranami o przekątnych 11 i 13 cali.

źródło: Bloomberg