iPad 11 z czipem A17 Pro. Apple Watch SE 3 w drodze

iPad 11 i Apple Watch SE 3 to nowe produkty z logo nadgryzionego jabłka, które zobaczymy w 2025 r. W sieci pojawiły się nowe informacje. Tablet iPad 11 ma otrzymać mocny czip A17 Pro, który znamy z iPhone’ów 15 Pro. Natomiast smartwatch Apple Watch SE 3 ma pojawić się we wrześniu i być może otrzyma plastikową obudowę.

iPad 11 oraz Apple Watch Se 3 to dwa z wielu nowych produktów, które Apple zaprezentuje w 2025 r. Już niedługo mamy zobaczyć tańszego smartfona iPhone SE 4 (lub też 16e) oraz inne nowości. Tymczasem poznajemy świeże informacje dotyczące dwóch pierwszych nowości. Szczegóły przekazał Mark Gurman, który w przeszłości nie raz serwował nam sprawdzone plotki z obozu marki.

Tablet iPad 11 z czipem Apple A17 Pro

Gurman twierdzi, że iPad 11, czyli najtańszy z nadchodzących tabletów firmy, ma otrzymać procesor A17 Pro. Tak, jest to ten sam czip, który producent umieścił w 2023 r. w smartfonach iPhone 15 Pro. To oznacza, że pod obudową urządzenia znajdzie się naprawdę mocny układ. Informacja mówi nam coś jeszcze.

Wygląda na to, że iPad 11 to najtańszy tablet, który zapewni wsparcie dla pakietu funkcji Apple Intelligence. Wspomniany czip A17 Pro wraz z 8 GB pamięci RAM to minimalne wymagania sprzętowe dla platformy AI z logo nadgryzionego jabłka. Ten sam SoC znajduje się w ostatnim modelu Mini. Będzie to dosyć duży przeskok z A14 Bionic oraz 4 GB RAM-u z 10. generacji tego sprzętu.

Wiemy, że nowy tablet powstaje pod nazwami kodowymi J481 oraz J482. Ten drugi wariant ma modem zapewniający łączność z sieciami komórkowymi. Premiera nowego iPada ma odbyć się wiosną br.

Smartwatch Apple Watxh SE 3 później w 2025 roku

Kolejnym produktem, o którym wspomniał Gurman, jest smartwatch Apple Watch SE 3. Nowy zegarek z watchOS pojawia się w plotkach od dłuższego czasu, ale jego premiera została przesunięta i nie odbyła się w 2024 r., choć to podejrzewano. Urządzenie ma trafić do oferty w tym roku i pewnie nastąpi to we wrześniu, a więc wraz ze smartfonami iPhone 17.

Gurman w zeszłym roku twierdził, że Apple Watch SE 3 to smartwatch, którego obudowa może zostać wykonana z plastiku. Podobnie było przed laty w przypadku smartfona iPhone 5c i możliwe, że firma będzie chciała to powtórzyć. Ma to oczywiście pozwolić na zredukowanie kosztów produkcji.

Wcześniej informowano, że Apple przy nowym smartwatchu boryka się z problemami natury kosztów oraz jakości. To oznacza, że firma pewnie szuka najlepszych rozwiązań, które pozwolą na pogodzenie jednego z drugim. Warto jednak dodać, że tym razem Gurman nie wspomniał o plastiku. Możliwe więc, że finalnie obudowa nowego zegarka zostanie wykonana w inny sposób. Na razie tego nie wiadomo. Więcej szczegółów powinniśmy poznać bliżej planowanej premiery, a ta odbędzie się dopiero za kilka miesięcy.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło