iPhone 17 Air będzie bardzo cienki. Apple zrezygnuje z istotnego elementu

iPhone 17 Air to smartfon Apple, którego premiera odbędzie się we wrześniu 2025 r. W sieci pojawiły się nowe informacje i te wskazują na to, że telefon będzie bardzo cienki. Wiemy jednak, że Apple planuje pozbawić smartfona iPhone 17 Air kluczowego elementu. Odchudzanie konstrukcji pociąga za sobą kompromisy.

iPhone 17 Air to nowy smartfon Apple, który w tym roku zastąpi w ofercie model Plus. Plotki mówią o tym, że urządzenie zrobi to również w segmencie cenowym. Nowe informacje o tym telefonie dostarczył nam analityk Ming Chi Kuo. Producent zrezygnuje z pewnego elementu (nie pierwszego), ale to sprawi, że konstrukcja będzie naprawdę cienka.

Jak bardzo cienki będzie Apple iPhone 17 Air?

Smartfon iPhone 17 Air zostanie zamknięty w bardzo smukłej obudowie. Niedawno pojawiły się plotki, jakoby grubość konstrukcji miała wynosić tylko 6,25 mm. Będzie więc cieńsza względem dotychczasowego rekordzisty pod tym względem, czyli modelu 6 sprzed ponad dekady.

Kuo twierdzi, że na tym nie koniec rekordów. iPhone 17 Air w najcieńszym miejscu konstrukcji zaoferuje grubość na poziomie zaledwie 5,5 mm! Pod tym względem niewiele brakuje do ostatniego iPada Pro, który został zamknięty w obudowie o grubości 5,1 mm. Poniżej grafika z reklamy producenta, która obrazuje to w porównaniu do iPoda Nano (5,4 mm).

Jeśli nowy smartfon Apple rzeczywiście będzie aż tak cienki, to w porównaniu do modeli 16 i 16 Plus zobaczymy zredukowanie grubości obudowy aż o 30 proc. Natomiast w przypadku 16 Pro będzie to 33 proc. mniej! Poza tym analityk dodał, że masowa produkcja nowego telefonu ma rozpocząć się w drugiej połowie roku. Premiery spodziewamy się we wrześniu, wraz z pozostałymi modelami z serii 17.

iPhone 17 Air zostanie pozbawiony pewnych komponentów

Oczywiście tak cienka obudowa pociągnie za sobą liczne kompromisy, z którymi musi mierzyć się Apple. Wiemy, że producent planuje pozbawić telefon iPhone 17 Air pewnych komponentów. Po to, aby wszystko udało się zamknąć w niewielkiej obudowie. Czego zabraknie?

Wcześniejsze plotki mówią o tym, że iPhone 17 Air otrzyma tylko pojedynczy aparat fotograficzny, którego obiektyw ma współpracować z 48-megapikselowym sensorem. Ponadto na wyposażeniu ma być tylko jeden głośnik. Kuo dodaje, że zabraknie także fizycznego slotu dla karty SIM. Smartfon ma być dostępny wyłącznie z eSIM.

Nowy telefon ma dostać ekran OLED-owy z dynamiczną wyspą. Będzie to wyświetlacz o przekątnej 6,6 cala i wygląda na to, że nie zabraknie wsparcia dla ProMotion. Pod obudową znajdzie się procesor A19, który będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM. Takie połączenie zapewni wsparcie dla funkcji z pakietu Apple Intelligence. Smartfon ma otrzymać również autorski modem 5G oraz czip odpowiedzialny za łączność Bluetooth i Wi-Fi.

