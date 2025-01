iOS 19 i nowa Siri. Duża aktualizacja Apple Intelligence później

iOS 19 wprowadzi nowe funkcje z pakietu Apple Intelligence. Wraz z nimi ma pojawić się nowa Siri, który zyska możliwości bardziej zbliżone do ChatGPT. Na to trzeba będzie jednak trochę poczekać. Odświeżona Siri będą częścią jednej z aktualizacji iOS 19 dla iPhone’ów, którego premiera ma odbyć się we wrześniu.

iOS 19 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, którą zobaczymy za kilka miesięcy. Co z nową Siri i dalszym rozwojem pakietu funkcji Apple Intelligence? Nowe informacje przynosi nam serwis źródłowy. Niestety, na pewne rozwiązania trzeba będzie poczekać dłużej. Choć na pewno warto to uporządkować i mimo to już wkrótce asystentka głosowa z telefonów z logo nadgryzionego jabłka zyska pewne nowości.

Zupełnie nowa Siri dopiero z aktualizacją dla iOS 19

Zacznijmy od tego, że firma do tej pory nie wprowadziła wielu funkcji z Apple Intelligence, które zapowiedziano w czerwcu na WWDC. Część z nich udostępniono użytkownikom iPhone’ów wraz z aktualizacjami z numerkami 18.1 oraz 18.2. Natomiast w przypadku uaktualnienia iOS 18.3, które obecnie znajduje się na etapie beta testów, raczej nie ma co na to liczyć. Inaczej ma być wraz z następną wersją.

Apple planuje udostępnić nowe funkcje dla Siri wczesną wiosną. Ma to nastąpić wraz z aktualizacją iOS 18.4. Wśród nowości znajdą się m.in. świadomość tego, co dzieje się na ekranie, bardziej szczegółowe kontrolowanie aplikacji czy lepsze zrozumienie osobistego kontekstu użytkownika. Nie będzie to jednak zupełnie nowa asystentka głosowa.

Nowa Siri ma pojawić się dopiero wraz z aktualizacją iOS 19, a dokładniej jednym z uaktualnień uzupełniających ten system. To oznacza, że do premiery pozostało jeszcze dużo czasu i warto to mieć na uwadze. Wiemy, że stanie się ona bardziej konwersacyjna i ma mocniej przypominać ChatGPT. Pozwoli to także na lepsze wykonywanie złożonych zadań.

Nowa Siri to tylko część nowości z Apple Intelligence w iOS 19

Firma zaprezentuje system operacyjny iOS 19 w czerwcu tego roku. Nastąpi to w trakcie keynote otwierającego tegoroczną konferencję WWDC. Spodziewajmy się, że w aktualizacji zostanie położony duży nacisk na rozwój pakietu funkcji Apple Intelligence. Oczywiście nie jest to wyłącznie nowa Siri. Nowości będzie więcej.

Niestety, na wiele nowości ponownie trzeba będzie trochę poczekać. Dla przykładu nowa Siri z Apple Intelligence ma być gotowa dopiero na początku 2026 r. To oznacza, że nie zobaczymy jej jeszcze wraz z „gołą” aktualizacją iOS 19. Dopiero z uaktualnieniem z numerkiem 19.4, które zostanie udostępnione wiosną przyszłego roku.

Apple ponownie zamierza dawkować nam nowości w różnych odstępach czasu i trzeba się z tym po prostu pogodzić. Rozwój tych funkcji wymaga czasu oraz odpowiednich testów. Stąd też trzeba będzie uzbroić się w nieco cierpliwości i czekać.

