iPhone 16e zamiast SE 4. Nowa nazwa smartfona Apple ma sens

iPhone 16e to nowy smartfon Apple, który może pojawić się w ofercie zamiast wyczekiwanego modelu SE 4. Skąd taka nazwa i czy to dobry pomysł? Wbrew pozorom ma to spory sens. Również dotyczący planów Apple związanych z ceną iPhone 16e. Nowy telefon może być nieco droższy od dotychczasowych smartfonów z serii SE.

iPhone 16e to smartfon, który miałby pojawić się zamiast modelu SE 4. Urządzenie ma wprowadzić sporo nowości. Będzie ich na tyle dużo, że może pociągnąć to za sobą również nową nazwę i w rzeczywistości ma to sens. Apple ma w ten sposób okazję upiec kilka pieczeni na jednym ogniu. Z czego to wynika?

Smartfon iPhone 16e zamiast modelu SE 4

Zacznijmy od tego, że nazwa iPhone 16e w plotkach pojawiła się dopiero kilka tygodni temu. Premiera modelu „SE 4” zbliża się coraz większymi krokami. Stąd też przecieki przybierają na sile. O co jednak chodzi z nową nazwą?

Seria SE ma już kilka lat i doczekała się trzech telefonów. Ostatni z nich ma jednak blisko trzy lata i przez ten czas nie pojawiło się nowe urządzenie z tej linii. Już to zwiastuje, że te smartfony mogą zostać po prostu po cichu pogrzebane. W ich miejsce pojawi się coś nowego.

I tutaj pojawia się wspomniany iPhone 16e. Pamiętajmy, że zmian i nowości względem ostatniego modelu z linii SE jest tu naprawdę całe mnóstwo. Jest to więc dobra okazja także na zmianę nazewnictwa. Taka nazwa kojarzy się również z ostatnimi telefonami Apple, co też powinno przełożyć się na wzrost sprzedaż. Zwłaszcza gdy cena będzie niższa w porównaniu do pozostałych smartfonów, a na to się zanosi.

Cena iPhone 16e może być wyższa względem serii SE

Apple wraz z serią SE oferowało telefony w przystępnych cenach, które nie przekraczały kwoty 500 dolarów. Ostatni z nich (w podstawowej konfiguracji sprzętowej) debiutował za 429 dolarów. Tym razem może być jednak inaczej i wiele nowości oraz usprawnień może pociągnąć za sobą wyższe ceny.

Firma może chcieć zastąpić w ofercie smartfonem iPhone 16e nie tylko ostatniego SE, ale także podstawową czternastkę, która kosztuje 599 dolarów. Właśnie taka może być cena nowego telefonu. Wszak klienci znowu dostaną telefon z ekranem z notchem, ale znacznie mocniejszym procesorem. Byłby to więc sprytny zabieg, a i tak pewnie mało kto by narzekał.

Inaczej by było, gdy na rynek trafił iPhone SE 4 w cenie od 599 dolarów. To by już budziło zbyt duże skojarzenia z poprzednikiem, który jest przecież o prawie 200 dolarów tańszy. Model 16e zostałby uznany za nowość w ofercie i poniekąd tłumaczyłoby to jego wyższe ceny.

Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się za kilka(naście) tygodni. Premiera smartfona iPhone 16e (lub SE 4) ma odbyć się w marcu lub kwietniu 2025 r. Wtedy wszystko się wyjaśni i zobaczymy, czy liczne zmiany oraz nowości pociągną za sobą także nową nazwę.

źródło: opracowanie własne