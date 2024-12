iPhone SE 4. 5 nowości, które dostanie nowy smartfon Apple

iPhone SE 4 to nowy smartfon Apple, którego premiera ma odbyć się wiosną 2025 r. Jakie nowości oraz zmiany wprowadzi to urządzenie? Tych z pewnością nie zabraknie i czeka nas naprawdę spora przemiana w tej serii. Zobaczmy, co nowego Apple szykuje z myślą o niedrogim modelu iPhone SE 4 oraz jaka może być jego cena.

iPhone SE 4 to nowy smartfon Apple, którego premiera odbędzie się za kilka miesięcy. Debiutu spodziewamy się wczesną wiosną 2025 r. Wiemy, że ma to być duża aktualizacja w tej serii telefonów. Jakie nowości oraz zmiany szykuje dla nas producent?

Nowy ekran i odświeżony design

Smartfon iPhone SE 4 wprowadzi duże zmiany obejmujące design. Apple planuje porzucić dotychczasowe wzornictwo oparte na bryle modelu 6 sprzed lat. Przycisk początkowy zniknie, a przód wypełni ekran OLED-owy z notchem. Spodziewamy się, że będzie on miał przekątną około 6,1 cala.

Z tyłu ma pojawić się przeprojektowany aparat fotograficzny. Wiemy, że dostanie on ponownie jeden obiektyw. Mimo to spodziewamy się nowego sensora, a to pozwoli robić zdjęcia w lepszej jakości.

Czip A18 i Apple Intelligence

Wśród najważniejszych nowości dla modelu iPhone SE 4 jest pakiet funkcji Apple Intelligence. To rozwiązanie, które może głównie napędzić sprzedaż tego telefonu. Sztuczna inteligencja z logo nadgryzionego jabłka do tej pory zarezerwowana była dla droższych smartfonów i teraz ma to ulec zmianie.

Obsługa Apple Intelligence będzie możliwa za sprawą mocnego procesora A18, który znamy z tegorocznych telefonów z logo nadgryzionego jabłka. Czip będzie wspomagany przez 8 GB pamięci RAM, co pozwoli na płynne działanie.

iPhone SE 4 z USB C oraz Face ID

Apple musiało dostosować się do nowych wymagań stawianych przez Unię Europejską. Dlatego w smartfonie iPhone SE 4 znajdzie się nowoczesne złącze USB C. W ten sposób port Lightning zostanie na dobre pogrzebany i użytkownicy sprzętów z logo nadgryzionego jabłka będą mogli korzystać z jednego standardu.

Poza tym zniknie przycisk z funkcją Touch ID, który wprowadzono kilkanaście lat temu. W nowym telefonie znajdzie się kamera TrueDepth z obsługą Face ID. Użytkownicy otrzymają w ten sposób nowoczesne rozwiązanie biometryczne, które firma stosuje w innych smartfonach od dawna.

Lepsze aparaty fotograficzne

iPhone SE 4 dostanie pojedynczy aparat fotograficzny z tyłu obudowy. Spodziewamy się jednak, że starszy sensor z 12-megapikselową matrycą zostanie w końcu wymieniony na 48-megapikselowy czujnik. Umożliwi to robienie zdjęć i nagrywanie filmów w lepszej jakości.

Przednia kamera również powinna ulec wymianie. Dotychczasowy aparat fotograficzny z 7-megapikselowym czujnikiem zostanie zastąpiony lepszą kamerą TrueDepth z 12-megapikselowym sensorem.

Modem 5G Apple

Apple od lat pracowało nad własnym modemem 5G, który ma pozwolić na uniezależnienie się od Qualcomma. Zobaczymy go w modelu iPhone SE 4, ale wiemy, że nie będzie to najlepsze rozwiązanie na rynku. Zabraknie m.in. wsparcia dla technologii mmWave.

Na tym nie koniec, bo pod obudową znajdzie się także autorski układ Apple do obsługi łączności bezprzewodowej Wi-Fi oraz Bluetooth. Wiemy, że ma on oferować wsparcie dla standardu 6E.

Cena iPhone SE 4 ma być atrakcyjna

Plotki mówią o tym, że cena smartfona iPhone SE 4 ma zostać utrzymana na poziomie poniżej 500 dolarów (w przypadku podstawowej konfiguracji sprzętowej). To oznacza, że w Polsce zapłacimy pewnie około 2,5 tys. zł. Jak Apple tego dokona?

Nowy smartfon wprowadzi dużo nowości i koszty produkcji względem poprzednika na pewno są większe. Jednak firma jest w stanie wprowadzić oszczędności za sprawą implementacji własnych komponentów, jak układu do obsługi Wi-Fi oraz Bluetooth czy modemu 5G.

