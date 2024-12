MacBook Air M4 jeszcze przed iPhone SE 4. W drodze Apple M5

MacBook Air M4 to laptop Apple, który pojawi się w ofercie w 2025 r. Ma to nastąpić jeszcze przed premierą smartfona iPhone SE 4. Tymczasem są informacje związane z kolejną generacją czipów, czyli Apple M5. Debiut notebooka MacBook Air M4 jest nieodległy, ale na komputery z procesorami M5 poczekamy sobie dłużej.

MacBook Air M4 i iPhone SE 4 to produkty Apple, których premiery spodziewaliśmy się w zbliżonym czasie. Tymczasem nowe informacje na ten temat przekazał Mark Gurman, który w przeszłości serwował nam sprawdzone plotki z obozu giganta z Cupertino. Wygląda na to, że nowy laptop zostanie wprowadzony do oferty jeszcze przed tańszym smartfonem, czyli kiedy?

Apple MacBook Air M4 w ofercie przed iPhone SE 4

Gurman twierdzi, że wiosną 2025 r. czeka nas premiera co najmniej kilku nowych produktów Apple. Na liście są tablety iPad 11 oraz Air 7. generacji, smartfon iPhone SE 4 oraz tytułowy laptop MacBook Air M4. Wygląda jednak na to, że wymienione nowości nie zostaną wprowadzone w tym samym czasie i odbędzie się to etapami.

Źródło informacji twierdzi, że laptop MacBook Air M4 pojawi się w ofercie jeszcze przed smartfonem iPhone SE 4. Dokładnej daty premiery nie ma, ale można założyć, że nastąpi to w pierwszym kwartale 2025 r. W przypadku nowego telefonu powinniśmy się spodziewać przedziału czasowego zbliżonego do iPada.

Wiemy, że nowy laptop Apple nie wprowadzi zbyt wielu nowości. Najważniejszą z nich będzie wymiana procesora M3 na najnowszy M4. Poza tym możemy spodziewać się w „podstawie” 16 GB pamięci operacyjnej RAM. Firma nie zrezygnowała z kości 8 GB i doszła do wniosku, że to jednak trochę mało.

Procesory Apple M5 w 2025 roku

W międzyczasie gigant pracuje już nad kolejną generacją czipów dla własnych komputerów i iPadów Pro. Mowa o procesorach z rodziny Apple M5. W sieci pojawiły się pewne informacje związane z tym układami, które ujawnił analityk Ming Chi Kuo. W przeszłości również serwował nam sprawdzone plotki dotyczące planów firmy.

Produkcja podstawowych czipów Apple M5 ma rozpocząć się w pierwszej połowie 2025 r. W drugiej ruszy dla mocniejszych układów z dopiskami Pro i Max w nazwach. To pozwala nam przypuszczać, że najpierw nowe procesory trafią do iPadów Pro i MacBooków Pro. Na razie nie wiadomo, czy zostaną odświeżone także komputery stacjonarne iMac oraz Mac Mini.

Nowe procesory Apple będą produkowane w 3-nm litografii przez TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). Wiemy, że ma to odbywać się z użyciem procesu N3P, co pozwoli na zwiększenie wydajności oraz poprawę efektywności energetycznej. Dokładne szczegóły czy specyfikacja techniczna nie są na razie znane. To detale, które poznamy w późniejszym czasie. Na razie trzeba uzbroić się w cierpliwość i czekać na więcej informacji.

