iOS 19. Jakie iPhone’y z aktualizacją i kiedy premiera?

iOS 19 to duża aktualizacja dla iPhone’ów, której premiera odbędzie się w 2025 r. Jakie telefony ją dostaną i kiedy odbędzie się premiera? Apple każe czekać na sfinalizowaną wersję iOS 19 zapewne do września. Nie wszystkie z obecnie wspieranych smartfonów mogą znaleźć się na liście kompatybilnych z nowym OS-em.

Aktualizacja: iOS 19 może jednak trafić jesienią na te same iPhone’y, które w tym roku otrzymały uaktualnienie do aktualnej wersji systemu. To oznacza, że Apple nie wykluczy z listy wsparcia modeli Xs, Xs Max oraz Xr. Czy tak będzie, to przekonamy się za kilka miesięcy. Tymczasem na dniach użytkownicy dostaną łatkę z numerkiem 18.2.1.

iOS 19 to aktualizacja, której oficjalna zapowiedź odbędzie się za kilka miesięcy. Kiedy premiera i jakie iPhone’y dostaną to uaktualnienie? Spróbujmy odpowiedź na to pytanie i przy okazji zobaczmy, jakie nowe informacje o tym systemie Apple pojawiły się w ostatnim czasie w sieci.

Jakie iPhone’y z aktualizacją do iOS 19 – lista modeli

Aktualizacja iOS 19 trafi na różne telefony Apple, w tym także modele sprzed kilku lat. Choć nie można wykluczyć, że w tym roku część z nich zostanie wycięta z listy kompatybilnych telefonów. Na chwilę obecną można się spodziewać, że oprogramowanie dostaną urządzenia z poniższego wykazu.

iPhone 16, Plus, Pro i Pro Max

iPhone 15, Plus, Pro i Pro Max

iPhone 14, Plus, Pro i Pro Max

iPhone 13, Mini, Pro i Pro Max

iPhone 12, Mini, Pro i Pro Max

iPhone 11, Pro i Pro Max

iPhone SE 2 i 3. generacji

Na liście nie ma modeli iPhone Xs, Xs Max i Xr. To telefony, które nadal są obsługiwane. Podejrzewa się jednak, że Apple w 2025 r. pozbawi ich już wsparcia i nowego systemu nie dostaną. Na razie nie jest to jednak nic pewnego.

Kiedy premiera iOS 19?

Apple zaprezentuje system operacyjny iOS 19 dla iPhone’ów w czerwcu przyszłego roku i nastąpi to podczas keynote otwierającego wydarzenie WWDC25. Tego samego dnia deweloperzy otrzymają pierwsze kompilacje oprogramowania do testów. Publiczny program pilotażowy rozpocznie się jednak później, bo najpewniej w lipcu. Natomiast sfinalizowana aktualizacja powinna zostać udostępnione na kompatybilne modele we wrześniu.

Wiele jednak wskazuje na to, że wraz z nowym systemem dla iPhone’ów czeka nas powtórka z tego roku. To oznacza, że wiele z zapowiedzianych nowości będzie udostępnianych etapami, rozłożonymi w czasie. To oznacza, że Apple będzie je wprowadzać wraz z kolejnymi aktualizacjami funkcyjnymi, jak iOS 19.1 itd.

Wpływ na to mają obecne prace nad nowymi funkcjami (m.in. z pakietu Apple Intelligence), które Apple zapowiedziało z myślą o iOS 18. Za nami aktualizacja z numerkiem 18.2, która wprowadziła sporo nowości, ale to jeszcze nie koniec. Sporo nowych funkcji planowanych jest dopiero wraz z uaktualnieniem 18.4, którego spodziewamy się na początku wiosny.

Pracownicy Apple skupiają się obecnie w dużym stopniu na tych funkcjach i to sprawia, że rozwiązania pomyślane dla nowego systemu odkładane są w czasie. Dlatego z kolejną aktualizacją dla iPhone’ów powinniśmy spodziewać się podobnego cyklu rozwojowego.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla słuchawek AirPods

Chcesz wiedzieć więcej? Obserwuj nas koniecznie w Google News!

źródło: opracowanie własne, 2, iPhonesoft