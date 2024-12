iOS 18.2.1 w drodze. To nowa aktualizacja Apple dla iPhone’ów

iOS 18.2.1 to nowa aktualizacja dla iPhone’ów, którą przygotowuje Apple. Jeśli jednak spodziewacie się nowości, to tym razem nie powinniście ich oczekiwać. Najnowsze uaktualnienie wprowadzi poprawki błędów. Kiedy pojawi się aktualizacja iOS 18.2.1 i dlaczego Apple z patchami nie będzie chciało czekać do wydania 18.3?

iOS 18.2.1 to nowa aktualizacja dla smartfonów iPhone, która będzie łatką uzupełniającą wydania z numerkiem 18.2. Kiedy Apple udostępni to uaktualnienie i co nowego tu znajdziemy? Zobaczmy, co wiadomo o tym oprogramowaniu.

Apple udostępni iOS 18.2.1 przed wersją 18.3

Aktualizacja iOS 18.2.1 zostanie udostępniona jeszcze przed wydaniem z numerkiem 18.3, które obecnie znajduje się na etapie publicznych beta testów. Rozpoczęły się one wcześniej w tym miesiącu i wiemy, że nowości jest tu niewiele. W międzyczasie czeka nas łatka z poprawkami.

Apple rozpoczęło zamknięte testy uaktualnienia iOS 18.2.1 i wiemy to za sprawą logów z serwerów serwisu Macrumors. W przeszłości pracownicy Apple wchodzi na portal z urządzeń, które pracowały pod kontrolą jeszcze niewydanego oprogramowania. Nie inaczej jest w tym przypadku i dlatego plany producenta nie zostały dochowane w tajemnicy.

Nowa aktualizacja dla iPhone’ów nie wprowadzi nowości. Spodziewajmy się jedynie poprawek dla zidentyfikowanych problemów. Prace nad wersją z numerkiem 18.2 przeciągały się w czasie i dochodziło do małych potknięć, o czym świadczy choćby udostępnienie testerom edycji RC2. Było to duże uaktualnienie i być może coś jeszcze wymaga poprawy.

Na nowości poczekamy jeszcze kilka tygodni. Do momentu, aż Apple udostępni aktualizację z numerkiem 18.3, która obecnie znajduje się na etapie publicznego programu pilotażowego. Tej wersji spodziewamy się najwcześniej w drugiej połowie stycznia.

Kiedy aktualizacja iOS 18.2.1 dla iPhone’ów

Jeśli zastanawiacie się nad tym, kiedy Apple udostępni właścicielom iPhone’ów uaktualnienie iOS 18.2.1, to w zasadzie może to nastąpić w dowolnej chwili. Nawet w najbliższy poniedziałek, choć dokładnych planów wydawniczych producenta tak naprawdę nie znamy.

Nowa aktualizacja wprowadzi poprawki dla znalezionych błędów i firma pewnie nie będzie wstrzymywała się z łatką do stycznia przyszłego roku. Zobaczymy ją pewnie jeszcze w tym miesiącu, ale na szczegóły trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać. Build oprogramowania nie jest znany.

Wraz z aktualizacją iOS 18.2.1 dla iPhone’ów Apple może udostępnić uaktualnienia na inne urządzenia. Na przykład macOS 15.2.1 czy watchOS 11.2.1, gdzie również zostaną wprowadzone poprawki błędów. Na razie są to jednak tylko przypuszczenia, które nie mają potwierdzenia w logach.

Użytkownicy iPhone’ów na znacznie więcej nowości będą musieli poczekać do wydania z numerkiem 18.4, które ma pojawić się wczesną wiosną. Wprowadzi ono kolejne funkcje z pakietu Apple Intelligence, pewnie nowe emoji i znacznie więcej.

źródło: Macrumors