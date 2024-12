iPhone 16e zamiast SE 4? Apple może postawić na nową nazwę

iPhone 16e to smartfon, który może zadebiutować zamiast modelu SE 4. Czyżby Apple rzeczywiście planowano zmienić nazwę wraz z premierą telefonu, który ma zadebiutować w okolicy marca 2025 r.? Trochę trudno w to uwierzyć, ale z drugiej strony taki iPhone 16e nie jest zupełnie wykluczony i może dać początek nowej serii.

iPhone SE 4 to nowy smartfon Apple, którego premiery spodziewamy się za kilka miesięcy. Telefon powinien trafić do oferty wiosną 2025 r. Tymczasem pojawiły się plotki, jakoby tym urządzeniem mógł być iPhone 16e. Czyżby czekała nas nowa nazwa i skąd te rewelacje?

Apple iPhone 16e zamiast modelu SE 4

Informacje na ten temat przekazał leaker Fixed Focus Digital, który przekazał plotki na łamach serwisu Weibo. Twierdzi, że Apple rozważa wprowadzenie na rynek modelu SE 4 pod nazwą iPhone 16e. Czy tak jednak będzie? Trudno powiedzieć…

Z jednej strony taka nazwa była jakimś nawiązaniem do poprzednich telefonów Apple z niższej półki cenowej, jak na przykład modelu 5c sprzed ponad dekady. Z drugiej strony przywykliśmy już do serii SE, która jest z nami obecna od dawna. Zmiana nazwy mogłaby więc być niekorzystna. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się pewnie w ciągu najbliższych miesięcy.

