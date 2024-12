iOS 18.3 i macOS 15.3 – co nowego z aktualizacją od Apple?

iOS 18.3 i macOS 15.3 to nowe wersje systemów operacyjnych, które udostępnione w wersji beta. Co nowego tu znajdziemy? Aktualizacja wprowadza trochę nowości, choć nie ma ich zbyt wiele. W platformie Dom z iOS 18.3 dodano wsparcie dla robotów sprzątających, a w macOS 15.3 obsługę dla funkcji Genmoji.

iOS 18.3 i macOS 15.3 zostały udostępnione w pierwszych wersjach beta. Nastąpiło to w poniedziałek. W ten sposób Apple uruchomiło program pilotażowych kolejnych uaktualnień dla iPhone’ów oraz Maców. Co nowego tu znajdziemy? Pewne nowości są. Rzućmy sobie na nie okiem.

Co nowego z aktualizacją iOS 18.3 dla iPhone’a

Tym razem nowości jest niewiele, co zresztą pokrywa się z wcześniejszymi przewidywaniami. iOS 18.3 to mniejsza aktualizacja w porównaniu do ostatniego wydania z numerkiem 18.2. Sporo nowych funkcji pojawi się dopiero wraz z wydaniem 18.4.

Apple w obecnie testowanej aktualizacji dla iPhone’ów dodało nowość w platformie Dom. Jest to wsparcie dla robotów czyszczących, co zapowiadano już wcześniej. W ten sposób można na przykład poprosić Siri o posprzątanie mieszkania. Funkcję znaleziono w kodzie oprogramowania i powinna zostać aktywowana w niedługim czasie. Producent opisuje to w następujący sposób.

Aplikacja Dom obsługuje teraz podstawowe funkcje robotów odkurzających, takie jak sterowanie mocą, tryb czyszczenia, odkurzanie, mopowanie i stan ładowania. Mogą również uczestniczyć w automatyzacjach i scenach oraz reagować na żądania Siri. Możesz więc dodać je do swoich rutynowych czynności czyszczących — lub poprosić Siri o wykonanie miejscowego czyszczenia w salonie.

Wśród nowości z macOS 15.3 wsparcie dla Genmoji

Aktualizacja macOS 15.3 otrzyma oczywiście te same nowości z aplikacji Dom, które trafią do iPhone’ów wraz z iOS 18.3. Na tym jednak nie koniec. Pojawia się coś jeszcze, co użytkownicy telefonów Apple otrzymali wraz z poprzednim uaktualnieniem.

Tą nową funkcją jest Genmoji, którą użytkownicy komputerów Mac otrzymują wraz z wersją beta macOS 15.3. Poprzednia aktualizacja z numerkiem 15.2 tej nowości nie zawierała. Dodano jednak inne opcje z pakietu Apple Intelligence, które trafiły także do iPhone’ów.

Genmoji na iPhone’ach (oraz iPadach) zostało udostępnione wraz z ostatnią aktualizacją z numerkiem 18.2. Pozwala ona na tworzenie własnych emoji, co jest całkiem fajną zabawą. Do ich poprawnego wyświetlania wymagane są jednak urządzenia z iOS 18.1 lub macOS 15.1. Na sprzętach ze starszym oprogramowaniem czy na Androidzie prezentowane są w postaci obrazków.

Przy okazji warto dodać, że w nowych aktualizacjach (ich pierwszych wersjach beta) iPadOS 18.3 i macOS 15.3 nadal nie ma nowej aplikacji Poczta, którą użytkownicy iPhone’ów dostali z ostatnim uaktualnieniem. Zaprezentowano ją w czerwcu podczas WWDC25, ale jej wdrażanie odbywa się pomału.

