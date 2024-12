iOS 18.3 beta 1. Apple uruchamia testy nowej aktualizacji dla iPhone’ów

iOS 18.3 beta 1 to pierwsza poglądowa aktualizacja nowego oprogramowania dla iPhone’ów. Apple uruchomiło jej publiczne testy. W pierwszej kolejności software trafia w ręce deweloperów. Wkrótce iOS 18.3 beta 1 zostanie udostępnione także publicznym testerom. Kiedy pojawi się ta aktualizacja i jakie nowości wprowadzi?

iOS 18.3 beta 1 to aktualizacja, której program pilotażowy rozpoczął się zgodnie z przewidywaniami. Apple ponownie nie czekało na premierę uaktualnienia z numerkiem 18.2 dla wszystkich użytkowników. To obecnie znajduje się w rękach testerów w postaci wydania RC. Tymczasem rozpoczęły się testy kolejnego oprogramowania dla iPhone’ów.

Apple w iOS 18.3 beta 1 wprowadzi nowości

Co nowego znajdziemy w iOS 18.3 beta 1? Tego na razie nie wiadomo, bo Apple oddało pierwszy build nowego oprogramowania dla iPhone’ów w ręce deweloperów. Ci z pewnością znajdą w niedługim czasie pierwsze nowości, które umieścił tu producent. Co to może być?

Z informacji, które pojawiły się w sieci wcześniej wynika, że Apple brało pod uwagę w tej wersji oprogramowania wprowadzenie pewnych nowości obejmujących asystentkę głosową Siri. Czy tak się stało, to przekonamy się w krótkim czasie.

Spodziewajmy się również, że wraz z iOS 18.3 firma rozszerzy także dostępność pakietu funkcji Apple Intelligence o kolejne rynki. Na razie jest on dostępny tylko w wybranych krajach anglojęzycznych, ale producent już wcześniej zapowiadał, że na początku 2025 r. będzie chciał go wprowadzić także do innych państw. Oczywiście na liście nie spodziewajmy się na razie Polski.

Kiedy sfinalizowana aktualizacja iOS 18.3?

Odpowiedź na to pytanie nie jest znana, a już na pewno, gdy pod uwagę bierzemy dokładny termin premiery iOS 18.3. Pamiętajmy, że na razie pierwsza beta oprogramowania trafiła w ręce deweloperów. Wkrótce dostaną ją także członkowie publicznego programu pilotażowego. Na sfinalizowane uaktualnienie trochę sobie poczekamy.

Aktualizacja powinna być gotowa najwcześniej w drugiej połowie stycznia lub na początku lutego. Apple potrzebuje co najmniej kilku tygodni beta testów. Dlatego wszyscy użytkownicy iPhone’ów na to oprogramowanie będą musieli jeszcze cierpliwie poczekać.

Nowa aktualizacja nie powinna jednak wprowadzić tak wielu nowości, które dodano wraz z iOS 18.2. Uaktualnienie z numerkiem 18.3 z pewnością dostanie ich mniej. Ponadto wraz z tym oprogramowaniem spodziewajmy się także innych systemów Apple. Mowa o watchOS 11.3, macOS Sequoia 15.3, visionOS 2.3 oraz iPadOS, tvOS oraz nowego software dla HomePodów z numerkami 18.3.

Więcej nowości powinno pojawić się wczesną wiosną 2025 r. W przypadku iPhone’ów zostaną one wprowadzone wraz z aktualizacją z numerkiem 18.4, która będzie ostatnią tak dużą przed premierą nowego systemu, czyli iOS 19. Ten ostatni zostanie zaprezentowany w czerwcu na WWDC25.

źródło: opracowanie własne